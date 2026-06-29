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Controlado un conato de incendio declarado en Gerían, en La Gomera

Brigadas del Cabildo de La Gomera actuaron en la zona y los dos medios aéreos con base en la Isla fueron movilizados de forma preventiva

Labores de extinción de un incendio forestal en Galicia.

Labores de extinción de un incendio forestal en Galicia. / Carlos Castro - Europa Press - Archivo

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Elena Morales

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

El CECOPIN de La Gomera ha informado este martes, a las 14:53 horas, de que ya está controlado el conato de incendio declarado en la zona de Gerián, en el término municipal de Vallehermoso.

El aviso inicial se produjo a las 14.34 horas, cuando el centro de coordinación insular comunicó la declaración del conato y la activación de recursos para intervenir en la zona.

Según la actualización del CECOPIN, en las labores de control actuaron brigadas del Cabildo de La Gomera. Además, se movilizaron de manera preventiva los dos medios aéreos con base en la Isla.

Por el momento, no han trascendido datos sobre superficie afectada ni sobre las posibles causas del fuego.

Intervención rápida

La actuación de los medios terrestres permitió controlar el conato en un breve intervalo de tiempo. La movilización preventiva de los medios aéreos se produjo en un contexto de especial vigilancia por las condiciones meteorológicas de estos días, marcadas por el calor, el viento y el riesgo de incendios forestales en Canarias.

Las autoridades recuerdan la importancia de extremar las precauciones en zonas de monte y espacios naturales, especialmente durante episodios de altas temperaturas o viento.

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En caso de observar humo, fuego o cualquier situación de riesgo, se debe llamar de inmediato al 1-1-2.

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