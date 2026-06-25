El Cabildo de La Gomera ofrece ayuda a los gomeros residentes en Venezuela tras los terremotos

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha trasladado un mensaje de solidaridad al pueblo venezolano y ha expresado el compromiso de la institución insular para colaborar en la atención de las necesidades que puedan tener los ciudadanos afectados, especialmente la comunidad gomera residente en el país caribeño.

En un comunicado, Curbelo asegura que mantiene contacto permanente con la Asociación Benéfico Cultural Isla de La Gomera, entidad de referencia para la comunidad gomera en el país, con el objetivo de conocer de primera mano la situación de las familias y articular, en caso de ser necesario, las medidas de apoyo que permitan dar respuesta a sus necesidades más urgentes.

"Venezuela forma parte de la historia familiar de La Gomera. Son muchos los vínculos que nos unen con este país y, en momentos de dificultad, nuestra obligación es estar cerca de quienes nos necesitan", afirma el presidente insular, quien subraya que "la solidaridad del pueblo gomero siempre ha estado presente y hoy vuelve a estarlo con más fuerza".

"Seguiremos atentos, en contacto con nuestros paisanos y preparados para contribuir, desde nuestras posibilidades, a la recuperación y al bienestar de quienes más lo necesiten", añade.

Curbelo indica que también mantiene contacto con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, para coordinar la información disponible y valorar las actuaciones que puedan impulsarse desde las instituciones canarias.

"Estamos siguiendo la evolución de los acontecimientos con prudencia y plena disposición a colaborar en todo aquello que contribuya a aliviar la situación de las personas afectadas", señala.