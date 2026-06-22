La Gomera refuerza la vigilancia por las hogueras de San Juan

El Cabildo de La Gomera reforzará este martes, 23 de junio, el operativo preventivo con motivo de la celebración de la noche de las hogueras de San Juan. La institución insular desplegará un dispositivo especial de vigilancia y asistencia en diferentes puntos de la Isla para mejorar la capacidad de respuesta ante cualquier posible incidencia.

La medida se articulará a través de la Unidad de Medio Ambiente, que incrementará sus labores de seguimiento durante la tarde y la noche. El operativo contará con la incorporación de dos retenes de refuerzo, además de medios técnicos situados en zonas estratégicas.

Uno de los retenes estará ubicado en las proximidades de Vallehermoso, mientras que el segundo prestará servicio en la zona alta de la Isla. El objetivo es reducir los tiempos de respuesta en caso de que se detecte humo, fuego o cualquier situación de riesgo durante una jornada en la que el uso de hogueras incrementa la necesidad de vigilancia.

Dos retenes para reforzar la respuesta

El dispositivo especial previsto para la noche de San Juan se apoyará en dos equipos adicionales. El primero estará situado cerca de Vallehermoso, un municipio con núcleos dispersos y áreas próximas a zonas naturales en las que la prevención resulta especialmente importante.

El segundo retén se ubicará en la zona alta de la Isla, desde donde podrá actuar con mayor rapidez ante incidencias que se produzcan en áreas de medianías o puntos de difícil acceso. Esta distribución busca mejorar la cobertura territorial durante las horas de mayor actividad.

El Cabildo ha señalado que el refuerzo permitirá intensificar tanto la vigilancia como la asistencia en diferentes puntos de La Gomera durante la tarde y la noche del 23 de junio.

Medios técnicos en Epina y San Sebastián

Además de los retenes, el operativo dispondrá de medios técnicos en enclaves estratégicos. Uno de los puntos señalados es la zona de Epina, desde donde se dará cobertura a áreas como el casco de Vallehermoso y Alojera.

El dispositivo también contará con apoyo operativo vinculado al camión ubicado en San Sebastián de La Gomera, junto con personal de retén. Esta base permitirá reforzar la capacidad de intervención durante la noche en la capital insular y en otros puntos que pudieran requerir asistencia.

La distribución de recursos responde a la necesidad de contar con presencia preventiva en zonas clave y con equipos preparados para actuar ante conatos de incendio o incidencias relacionadas con las hogueras.

Coordinación desde el Cecopin

Todas las actuaciones estarán coordinadas desde el Centro de Coordinación Operativa Insular (Cecopin). Este organismo centraliza la recepción de avisos y la coordinación de recursos durante emergencias o situaciones preventivas de especial vigilancia.

El dispositivo insular complementará los medios extraordinarios previstos por los ayuntamientos, que también contarán con brigadas y efectivos distribuidos en distintos puntos de la Isla.

La coordinación entre el Cabildo, los consistorios y los servicios de emergencia permitirá organizar la respuesta ante cualquier aviso y mejorar la comunicación entre los equipos desplegados.

Llamamiento a la responsabilidad ciudadana

El consejero insular de Emergencias y Protección Civil, Héctor Cabrera, ha pedido responsabilidad a la ciudadanía para que la noche de San Juan se desarrolle con seguridad.

El Cabildo recuerda que, ante la presencia de humo sospechoso o la detección de un posible incendio forestal, se debe avisar de inmediato al teléfono de emergencias 112 o al Cecopin de La Gomera, en el 922 14 15 01.

La rapidez en la comunicación de cualquier incidencia puede resultar clave para evitar que un conato evolucione y para facilitar la intervención de los equipos desplazados.

Recomendaciones frente al riesgo de incendio

La celebración de hogueras exige extremar la precaución, especialmente en zonas próximas a vegetación, áreas de monte, barrancos o espacios con material seco. Las administraciones recomiendan evitar cualquier conducta que pueda provocar chispas o llamas fuera de control.

El Gobierno de Canarias recuerda en sus consejos de prevención de incendios forestales que no deben lanzarse cohetes, petardos, fuegos artificiales ni otros artefactos con fuego en zonas de peligro, aunque sea a campo raso, ni en terrenos agrícolas o urbanizaciones próximas a áreas forestales.

También se aconseja no abandonar basura o desperdicios en el monte, mantener despejadas las zonas cercanas a viviendas y disponer de herramientas básicas contra incendios, como mangueras o reservas de agua, en entornos especialmente expuestos.