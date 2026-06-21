Nuevos cursos gratuitos para manipulador de productos fitosanitarios en La Gomera

El Cabildo de La Gomera ha abierto la matrícula para los cursos gratuitos de manipulador de productos fitosanitarios, en los niveles básico y cualificado. La institución insular facilita un año más la obtención de esta certificación mediante jornadas formativas que se desarrollarán en los municipios en función de la demanda.

La consejera insular de Sector Primario, Noelia Morales, destacó que esta iniciativa permite acercar a la ciudadanía una formación «certificada y necesaria para el desempeño de la actividad agraria». Según explicó, la oferta está dirigida a agricultores, profesionales del sector y personas interesadas en obtener la capacitación exigida para manipular este tipo de productos.

Morales subrayó que estos cursos permiten desarrollar la actividad agraria «con mayores garantías», mejorar las competencias profesionales y cumplir con los requisitos establecidos para el uso de productos fitosanitarios.

Las acciones formativas tienen como objetivo proporcionar al alumnado los conocimientos necesarios para la correcta manipulación, aplicación, transporte y almacenamiento de estos productos, de acuerdo con la normativa vigente. Además, buscan fomentar la protección de la salud de las personas y del medio ambiente.

El curso de nivel básico, de 25 horas, está orientado a personas auxiliares o trabajadoras que participan en la manipulación y aplicación de productos fitosanitarios. Por su parte, el nivel cualificado, de 60 horas, está dirigido a quienes, además de aplicarlos, son responsables de organizar, supervisar o decidir sobre los tratamientos, así como al personal que interviene directamente en la venta de productos fitosanitarios de uso profesional.

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La matrícula es gratuita y el plazo de inscripción permanecerá abierto hasta completar el cupo de plazas disponibles.