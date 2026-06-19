La Gomera fija su hoja de ruta turística hasta 2030 con senderos, digitalización y economía circular

El Cabildo de La Gomera ha presentado al sector turístico insular la Estrategia de Sostenibilidad Turística a 2030, la hoja de ruta que orientará la gestión del destino durante los próximos años.

La jornada se celebró en el mirador César Manrique, en Valle Gran Rey, y reunió a representantes de alojamientos, restaurantes, empresas de actividades, guías turísticos, agencias, oficinas de información, asociaciones empresariales, administraciones locales y entidades vinculadas al sector.

La presentación estuvo organizada por el Área de Turismo, Comercio y Consumo del Cabildo. Durante el encuentro, la consejera insular María Isabel Méndez destacó que el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino La Gomera, Isla Circular ha permitido impulsar actuaciones conectadas entre sí, con una inversión superior a 3,3 millones de euros financiada con fondos europeos Next Generation EU.

Una estrategia turística hasta 2030

La estrategia busca consolidar un modelo de destino ajustado a las características de La Gomera, con especial atención a la naturaleza, el patrimonio, la cultura local, el senderismo y el bienestar de la población residente.

Durante la jornada se subrayó que las medidas incluidas en el plan no son actuaciones aisladas, sino parte de una planificación común para ordenar los recursos turísticos, mejorar la experiencia del visitante y reforzar la competitividad de la isla en mercados donde crece la demanda de propuestas vinculadas a la sostenibilidad.

El enfoque pasa por mantener el equilibrio entre la actividad económica generada por el turismo y la protección del territorio, uno de los principales valores del destino.

Senderos, aplicación móvil y Oficina de Turismo

Entre las actuaciones destacadas figura la mejora y mantenimiento de la Red Insular de Senderos, uno de los recursos turísticos más representativos de La Gomera. Estas rutas conectan zonas de monte, barrancos, caseríos, miradores y espacios naturales, y forman parte de la identidad turística de la isla.

El Cabildo también ha impulsado la aplicación La Gomera Trails, concebida como una herramienta para facilitar información actualizada a quienes recorren la isla a pie. La digitalización de los recursos turísticos busca mejorar la orientación del visitante, reforzar la seguridad en el uso de los senderos y visibilizar recursos vinculados al paisaje, el patrimonio y la cultura.

La estrategia incluye además la renovación de la Oficina de Turismo de Valle Gran Rey, un municipio con un peso destacado dentro de la actividad turística insular.

Economía circular y nuevos productos turísticos

Otra línea de trabajo se centra en la economía circular y la sensibilización ambiental. El plan incorpora medidas para fomentar prácticas más sostenibles entre empresas, visitantes y población residente, con especial atención al uso de recursos, la reducción de residuos y el impacto de la actividad turística sobre el territorio.

El concepto de isla circular está ligado a una gestión que busca reducir impactos, aprovechar mejor los recursos y conectar el turismo con el tejido local.

El Cabildo contempla también la creación de nuevos productos turísticos vinculados al ecoturismo, el senderismo, el patrimonio, la cultura y la etnografía, con el objetivo de diversificar la oferta y reforzar el atractivo de La Gomera como destino de naturaleza.

Promoción en mercados europeos

La estrategia incluye acciones de comunicación en mercados europeos, dirigidas a públicos interesados en el senderismo, el paisaje, la cultura local y los viajes responsables.

Esta línea de promoción busca mejorar la presencia exterior de La Gomera y reforzar su imagen como un destino diferenciado, vinculado al contacto con el territorio y a experiencias turísticas de baja intensidad.

Reconocimientos al sector turístico insular

Durante la jornada también se reconoció la trayectoria de varias personas vinculadas al turismo en la isla. El Cabildo destacó a Berta Piñero, trabajadora de la Oficina de Turismo de Valle Gran Rey; Elías Bello, presidente de los Bomberos Voluntarios de Valle Gran Rey; y Carol Gewetzki, autora del blog La Gomera Insider.

La institución insular valoró su contribución al desarrollo, la promoción y la mejora continua del destino. La cita incluyó espacios de encuentro antes y después de la presentación para favorecer el diálogo entre los asistentes.

En el acto participaron la consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez; el vicepresidente primero del Cabildo, Adasat Reyes; el primer teniente de alcalde de Valle Gran Rey, Walter Martín; la alcaldesa de Agulo, Rosa Chinea; la alcaldesa de Hermigua, Solveida Clemente; la concejal de Turismo de Valle Gran Rey, Teresa de Jesús Ortiz; el concejal de Obras Públicas, Medio Ambiente y Playas de San Sebastián de La Gomera, Agustín Herrera; y el concejal de Turismo de Hermigua, Sergio Chávez.