La Gomera invertirá 325.000 euros en rehabilitar la Casa de la Miel de Palma

El Cabildo de La Gomera ha aprobado el proyecto de reforma y rehabilitación de la Casa de la Miel de Palma, ubicada en Alojera, en el municipio de Vallehermoso. La actuación cuenta con una inversión prevista de 325.000 euros y permitirá actualizar una infraestructura insular dedicada a divulgar la cultura de la palmera, el oficio del guarapeo y la elaboración de la miel de palma.

La intervención responde a distintas necesidades de conservación y uso del inmueble. El proyecto incluye mejoras en carpinterías exteriores e interiores, pavimentos, revestimientos, humedades, distribución de espacios y accesibilidad de los aseos.

La Casa de la Miel de Palma funciona como centro de interpretación de uno de los productos más representativos de la gastronomía gomera. En sus instalaciones se explica cómo se obtiene el guarapo, la savia de la palmera canaria, y cómo se transforma posteriormente en miel de palma.

Qué obras se harán

El proyecto contempla la redistribución de varias dependencias interiores para adaptar el edificio a sus necesidades actuales. Entre los cambios previstos figuran la ampliación de la oficina, la creación de un aseo para el personal y un office.

También se adaptarán los baños para personas con movilidad reducida y se eliminarán elementos interiores que actualmente dividen la sala de exposición. Con esta actuación, el Cabildo prevé generar espacios más amplios, diáfanos y versátiles.

La nueva distribución facilitará la organización de talleres, exposiciones, actividades docentes y propuestas vinculadas a la artesanía o al patrimonio etnográfico de La Gomera.

Más accesibilidad y protección exterior

La reforma incluye la construcción de un nuevo porche o corredor exterior, pensado para proteger a las personas usuarias y a las carpinterías del edificio frente a la lluvia y otras inclemencias meteorológicas.

Esta intervención permitirá mejorar las condiciones de uso del inmueble y reforzar su conservación. Al reducir la exposición directa de determinados elementos, el edificio tendrá una mayor protección frente al deterioro.

El proyecto también mejorará la accesibilidad de los aseos y la funcionalidad general del centro, con el objetivo de facilitar la visita de residentes, escolares, colectivos y turistas.

Un centro con 5.660 visitantes

La Casa de la Miel de Palma recibió 5.660 visitantes durante el último ejercicio contabilizado por el Cabildo. El perfil principal corresponde a visitantes nacionales y alemanes, aunque también participan grupos organizados, centros educativos, colectivos y población local.

El espacio se ha consolidado como un recurso de interés para conocer la tradición guarapera y el papel de la palmera canaria en el paisaje, la economía tradicional y la cultura de La Gomera.

La infraestructura depende del Cabildo de La Gomera y está gestionada por AIDER La Gomera, entidad vinculada al desarrollo rural de la Isla.

La miel de palma, símbolo de La Gomera

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que la aprobación del proyecto supone un paso importante para conservar y modernizar un espacio ligado a la identidad cultural y patrimonial de La Gomera.

Curbelo subrayó que la Casa de la Miel de Palma no es solo un centro de interpretación, sino también un recurso para explicar el valor de un producto único, estrechamente unido a la historia y al modo de vida de la Isla.

La miel de palma se obtiene a partir del guarapo, una práctica tradicional asociada al conocimiento transmitido por generaciones de guaraperos. En Alojera, esta cultura mantiene una presencia destacada y forma parte de la identidad local.