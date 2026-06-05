Educación
La Gomera reclama un trato igualitario para sus universitarios
La institución insular reclama al Gobierno de Canarias y al de España una financiación estable y plurianual para la ULL y la ULPGC, y políticas de apoyo al estudiantado
El Cabildo de La Gomera aprobó en sesión plenaria una moción en defensa de las universidades públicas canarias y de apoyo al manifiesto impulsado por la Plataforma en Defensa de las Universidades Públicas de Canarias. Con este acuerdo, la institución insular reafirma su respaldo al papel esencial que desempeñan la Universidad de La Laguna (ULL) y la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (Ulpgc) en la formación, la investigación, la igualdad de oportunidades, la cohesión social y el desarrollo económico del Archipiélago.
La moción subraya que la universidad pública es un pilar fundamental para garantizar el acceso a la educación superior en condiciones de igualdad, especialmente para la juventud de las islas no capitalinas. En el caso de La Gomera, el acceso a estudios universitarios implica, en la mayoría de los casos, desplazarse fuera de la isla, asumir gastos de alojamiento, manutención, transporte interinsular y permanencia lejos del entorno familiar.
El Cabildo considera que defender las universidades públicas canarias es también defender la igualdad real entre islas. Pero, subraya, el lugar de residencia no puede convertirse en una barrera para que los jóvenes gomeros puedan formarse, especializarse y contribuir posteriormente al desarrollo social, económico y cultural de La Gomera.
El acuerdo aprobado insta al Gobierno de Canarias y al Gobierno de España, en el ámbito de sus competencias, a garantizar una financiación suficiente, estable y plurianual para las dos universidades públicas canarias, conforme a los principios recogidos en la Ley Orgánica del Sistema Universitario. Y reclama que dicha financiación tenga en cuenta la singularidad territorial de Canarias, la doble insularidad y las dificultades añadidas que afronta el alumnado de las islas no capitalinas.
Por ello, el Cabildo solicita reforzar las políticas de becas, ayudas al transporte, alojamiento, movilidad y apoyo al estudiantado.
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