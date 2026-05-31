La Gomera convoca esta semana al sector social de la isla para fijar acciones frente a adicciones y en salud mental

El Cabildo de La Gomera convocará el martes al sector social de la isla a una nueva mesa de trabajo de Acción Social, centrada, en esta ocasión, en el ámbito de las adicciones y la salud mental. La convocatoria se enmarca en las Jornadas de Acción Social que el Cabildo impulsa en coordinación con las distintas administraciones públicas y con las entidades sociales que gestionan servicios vinculados en la isla, según informa el Cabildo en una nota.

Asimismo, estos espacios de encuentro tienen como finalidad favorecer el intercambio de información, reforzar la coordinación institucional y técnica, y avanzar de manera conjunta en la mejora de la atención a las personas usuarias de los servicios sociales.

Balance de actuaciones

La mesa de trabajo permitirá abordar las principales actuaciones desarrolladas en materia de adicciones y salud mental, así como las líneas de trabajo previstas para los próximos meses. Asimismo, aclara el Cabildo, servirá como espacio de escucha y participación del sector, con el objetivo de recoger propuestas, detectar necesidades y actualizar aquellas cuestiones que puedan contribuir a mejorar la respuesta pública y social en estos ámbitos.

Durante la jornada se ofrecerá información sobre el Plan Insular de Adicciones y su planificación de trabajo para 2026.

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También se presentará la próxima hoja de ruta de las Jornadas de Ocio y Salud, así como la Guía de Adicciones elaborada por la Asociación de Cooperación San Miguel Adicciones. Además, se dará cuenta del informe anual del Servicio Insular de Atención Domiciliaria para personas usuarias de salud mental y se expondrán los proyectos previstos en materia de adicciones y salud mental que gestionan las asociaciones de la isla con subvenciones nominadas.