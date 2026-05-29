Culmina la rehabilitación de la casa del poeta Pedro García Cabrera en Vallehermoso
Pedro García Cabrera, nacido en Vallehermoso en 1905, es considerado una de las figuras más destacadas de la literatura canaria del siglo XX, vinculado a las vanguardias y a movimientos culturales como Gaceta de Arte
El Cabildo de La Gomera ha finalizado las obras de rehabilitación de la casa del poeta Pedro García Cabrera, situada en la zona de El Palmar, en el municipio de Vallehermoso, una actuación que ha supuesto una inversión cercana al millón de euros.
El inmueble patrimonial ha sido recuperado tras esta intervención, que ha permitido habilitar sus dos plantas, con una superficie útil de 153 metros cuadrados, destinadas a usos culturales, expositivos y de promoción de la lectura, según ha informado este viernes el Cabildo en un comunicado.
El espacio contará con tres salas de exposiciones, una sala de lectura, aseos, zonas de administración y otros espacios complementarios para el desarrollo de actividades culturales y literarias.
Pedro García Cabrera, nacido en Vallehermoso en 1905, es considerado una de las figuras más destacadas de la literatura canaria del siglo XX, vinculado a las vanguardias y a movimientos culturales como Gaceta de Arte, con una obra marcada por la identidad, el mar, la libertad y la esperanza.
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