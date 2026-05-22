Reabre al tráfico la carretera de El Rejo con medidas preventivas en caso de lluvia

La carretera de El Rejo en La Gomera ha sido reabierta al tráfico este viernes con medidas preventivas, como la limitación de velocidad a 40 kilómetros por hora y la prohibición de tránsito en caso de lluvia, según ha informado el Cabildo de dicha isla.

La citada vía, que conecta la GM-1 con la GM-2, estará abierta al tráfico con medidas preventivas específicas con el objetivo de garantizar la seguridad de los conductores mientras continúan los trabajos de rehabilitación y estabilización de los taludes afectados por los desprendimientos registrados tras el paso de la borrasca Therese.

Entre las medidas establecidas se incluye la limitación de la velocidad máxima a 40 kilómetros por hora, así como la prohibición de circular por la vía durante episodios de lluvia.

Nueva señalización

Asimismo, se reforzará la señalización en ambos accesos a la carretera, advirtiendo de la presencia de obras, del riesgo de desprendimientos y de las restricciones aplicables durante situaciones meteorológicas adversas.

La institución insular recuerda en un comunicado que estas actuaciones se desarrollan en el marco de las obras de emergencia puestas en marcha para restituir las condiciones de estabilidad y seguridad de la carretera, después de que los fenómenos meteorológicos adversos asociados a la borrasca Therese provocaran desprendimientos y afecciones en diferentes puntos de la vía.

Durante la ejecución de los trabajos podrán producirse cortes puntuales de carril en los tramos donde se estén realizando labores de saneo, limpieza o carga de material.

En estos casos, el tráfico será regulado mediante señalistas, semáforos o los sistemas de control que resulten necesarios, además de medidas de protección como barreras de separación en las zonas donde exista riesgo para la circulación.

Extremar la precaución

El Cabildo solicita a los usuarios que extremen la precaución, respeten en todo momento la señalización provisional y atiendan las indicaciones del personal de obra.

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La reapertura de la vía permitirá compatibilizar el avance de los trabajos con la recuperación de la conectividad por esta carretera, considerada estratégica para la comunicación entre la zona norte y el resto de la isla.