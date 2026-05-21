Acusan a Educación de "desmantelar" lo público al cerrar bachillerato de Arte en La Gomera

El sindicato STEC-Intersindical Canaria ha acusado a la Consejería de Educación del Gobierno canario de incurrir en un "desmantelamiento progresivo" de la educación pública tras comunicar al IES San Sebastián de La Gomera su intención de no mantener el Bachillerato de Artes el próximo curso por falta de matrículas.

En un comunicado, el sindicato ha señalado este jueves que la matrícula aún no está cerrada y ha advertido de que todavía pueden incorporarse estudiantes de manera sobrevenida, por lo que considera precipitada la decisión adoptada por la Consejería.

STEC-IC sostiene que la supresión de estas enseñanzas supone "un atentado" contra La Gomera y vulnera el principio de no discriminación entre islas, ya que el IES San Sebastián era el único centro de la isla que ofertaba el bachillerato de Artes.

Según el sindicato, el alumnado que quiera cursar estos estudios tendrá ahora que desplazarse a Tenerife, una situación que califica de "profunda injusticia".

Priorizar el ajuste económico

La organización sindical también ha criticado que la decisión responde a criterios presupuestarios y acusa a la Consejería de priorizar el ajuste económico frente al mantenimiento de la oferta educativa pública.

Además, STEC-IC ha asegurado que la continuidad del bachillerato de Artes "no tiene ningún coste adicional" y atribuye la medida a una decisión "tomada desde la soberbia y la prepotencia".

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El sindicato ha advertido de que mantendrá sus protestas hasta que el departamento autonómico anuncie la continuidad de estos estudios en La Gomera.