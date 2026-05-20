El Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe refuerza sus equipos frente a emergencias sanitarias en La Gomera

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha presentado este miércoles el nuevo equipamiento para la asistencia en caso de catástrofes La Gomera con el objetivo de reforzar la respuesta ante las emergencias sanitarias que se puedan producir en la isla.

El objetivo es que la isla esté "mejor preparada" para afrontar cualquier tipo de incidente con múltiples víctimas con material y equipamiento de primera intervención hasta la llegada del apoyo de medios desde Tenerife o Gran Canaria, según ha informado el departamento regional en una nota de prensa.

El director del Servicio Canario de la Salud, Adasat Goya, explicó junto al presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, que los nuevos Equipos de Respuesta Sanitaria Inmediata ERSI estarán ubicados en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe para actuar ante cualquier emergencia con múltiples afectados. Cuentan con una carpa hinchable para desplegar un puesto médico avanzado, sistema de iluminación y balizamiento, tarjetas de triaje o clasificación de víctimas, así como camillas para pacientes.

Asimismo, la Gerencia de Servicios Sanitarios de La Gomera ha dotado material sanitario de tipo circulatorio y respiratorio, de inmovilización y para realizar curas, desfibrilador semiautomático (DESA), material pediátrico y neonatal, y equipos de protección individual para los sanitarios intervinientes.

Al Puesto Médico Avanzado que se presentó esta mañana se une un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) que el SUC pone a disposición de la isla con el mismo equipamiento que una ambulancia medicalizada y se une a la flota de recursos sanitarios de este servicio.

Junto al director del SCS intervinieron Guacimara Barrera, gerente de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera, y por parte del SUC, la directora regional, Noemí González, y la responsable de Recursos y Logística en la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Martínez. Al acto asistió la directora del Área de Salud de La Gomera, Eva Ravelo, miembros del equipo directivo de la Gerencia, así como el vicepresidente cuarto del Cabildo de La Gomera y consejero insular de Política Territorial, Medio Ambiente y Sector Primario, encargado también del área de emergencias, Héctor Cabrera.

Detalles del convenio

El convenio firmado este miércoles entre el Cabildo de La Gomera, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera y el Servicio de Urgencias Canario (SUC) contempla la ubicación del remolque con el material sanitario para la atención de incidentes con múltiples víctimas de forma permanente en la isla y su puesta a disposición del hospital y su equipo de profesionales, así como el procedimiento de activación de este recurso sanitario en caso de emergencia o un incidente no rutinario por parte de los coordinadores sanitarios del SUC, presentes en las salas de emergencias.

En paralelo, e equipo directivo del Servicio de Urgencias Canario ha apuntado que desde principios de año han mantenido reuniones técnicas con las instituciones con competencias sanitarias y de emergencias en la isla con las que se comprometió a reforzar la dotación del Equipo de Respuesta Sanitaria Inmediata que el SUC tiene ubicado en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe desde el año 2019.

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De este modo, trabajan en la elaboración de procedimientos operativos y la formación en el manejo del material, actuación y logística ante una catástrofe, dirigida al personal sanitario de la isla para que pueda actuar en caso de una emergencia sanitaria.