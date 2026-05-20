La Gomera refuerza su respuesta sanitaria ante catástrofes con nuevo equipamiento

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha presentado nuevo material para mejorar la respuesta ante catástrofes o incidentes con múltiples víctimas en La Gomera. El objetivo es que la isla cuente con recursos propios para atender una emergencia desde el primer momento, mientras llegan apoyos desde Tenerife o Gran Canaria si fueran necesarios.

El equipamiento quedará ubicado de forma permanente en La Gomera y estará a disposición del hospital y de sus profesionales sanitarios. La medida forma parte de un convenio entre el Cabildo de La Gomera, la Gerencia de Servicios Sanitarios del Área de Salud de La Gomera y el Servicio de Urgencias Canario (SUC).

Una carpa para atender a víctimas en el lugar de la emergencia

Entre el nuevo material destaca una carpa hinchable que permitirá desplegar un puesto médico avanzado. Este espacio servirá para organizar la atención sanitaria en el lugar del incidente, clasificar a los pacientes según su gravedad y prestar los primeros cuidados.

La dotación incluye también sistema de iluminación y balizamiento, tarjetas de triaje, camillas y material sanitario para atender problemas circulatorios y respiratorios. Además, se han incorporado elementos de inmovilización, material para curas y un desfibrilador semiautomático.

El equipamiento cuenta igualmente con material pediátrico y neonatal, así como con equipos de protección individual para los sanitarios que intervengan en situaciones de emergencia.

Un vehículo de intervención rápida del SUC

A este dispositivo se suma un Vehículo de Intervención Rápida (VIR) del Servicio de Urgencias Canario. Este recurso dispone de un equipamiento similar al de una ambulancia medicalizada y se incorpora a la flota sanitaria de la isla.

El SUC será el encargado de activar estos recursos cuando se produzca una emergencia o un incidente no habitual. La activación se realizará a través de los coordinadores sanitarios presentes en las salas de emergencias.

Más autonomía para responder desde la isla

La disponibilidad de este material en La Gomera permitirá actuar con mayor rapidez ante situaciones graves. En una isla no capitalina, contar con recursos sanitarios preparados resulta clave para los primeros minutos de una emergencia.

El nuevo equipamiento está pensado para ordenar la asistencia, proteger al personal sanitario y atender a varias personas al mismo tiempo. También permitirá ganar tiempo hasta que puedan llegar otros medios de apoyo desde otras islas.