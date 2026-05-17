Canarias impulsa un nuevo plan de formación sociosanitaria para mejorar la atención en La Gomera
La ESSSCAN y el Cabildo desarrollarán acciones dirigidas a profesionales que trabajan con mayores, menores y personas dependientes
La formación continua vuelve a situarse como una de las claves para reforzar la atención sociosanitaria en Canarias, especialmente en ámbitos vinculados al cuidado y acompañamiento de personas vulnerables. La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) y el Cabildo de La Gomera han acordado poner en marcha un nuevo Plan de Formación Multidisciplinar destinado a profesionales sanitarios y sociosanitarios de la isla.
El acuerdo busca mejorar la calidad de los servicios públicos a través de la especialización y actualización del personal que trabaja en centros dependientes del Cabildo gomero.
La iniciativa pondrá el foco especialmente en áreas relacionadas con la atención a personas mayores, diversidad funcional, menores y usuarios que requieren cuidados sociosanitarios especializados.
Formación centrada en cuidados y salud mental
La ESSSCAN será la encargada de diseñar, coordinar e impartir las distintas acciones formativas incluidas en el programa, además de emitir las certificaciones oficiales correspondientes.
Por su parte, el Cabildo de La Gomera colaborará facilitando espacios, financiando las actividades y promoviendo la participación de los profesionales interesados.
Entre las materias previstas figuran contenidos relacionados con la humanización de los cuidados, salud mental, comunicación con personas dependientes, cuidados paliativos o prevención del síndrome del desgaste profesional.
Mejorar la calidad de los servicios públicos
El plan también abordará aspectos vinculados al liderazgo y la gestión de equipos de trabajo en el ámbito sociosanitario, con el objetivo de reforzar la coordinación y la calidad asistencial.
Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias destacan que esta colaboración institucional pretende seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía mediante la formación especializada de los profesionales.
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