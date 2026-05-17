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Canarias impulsa un nuevo plan de formación sociosanitaria para mejorar la atención en La Gomera

La ESSSCAN y el Cabildo desarrollarán acciones dirigidas a profesionales que trabajan con mayores, menores y personas dependientes

Canarias impulsa un nuevo plan de formación sociosanitaria para mejorar la atención en La Gomera

Canarias impulsa un nuevo plan de formación sociosanitaria para mejorar la atención en La Gomera / ED

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

La formación continua vuelve a situarse como una de las claves para reforzar la atención sociosanitaria en Canarias, especialmente en ámbitos vinculados al cuidado y acompañamiento de personas vulnerables. La Escuela de Servicios Sanitarios y Sociales de Canarias (ESSSCAN) y el Cabildo de La Gomera han acordado poner en marcha un nuevo Plan de Formación Multidisciplinar destinado a profesionales sanitarios y sociosanitarios de la isla.

El acuerdo busca mejorar la calidad de los servicios públicos a través de la especialización y actualización del personal que trabaja en centros dependientes del Cabildo gomero.

La iniciativa pondrá el foco especialmente en áreas relacionadas con la atención a personas mayores, diversidad funcional, menores y usuarios que requieren cuidados sociosanitarios especializados.

Formación centrada en cuidados y salud mental

La ESSSCAN será la encargada de diseñar, coordinar e impartir las distintas acciones formativas incluidas en el programa, además de emitir las certificaciones oficiales correspondientes.

Por su parte, el Cabildo de La Gomera colaborará facilitando espacios, financiando las actividades y promoviendo la participación de los profesionales interesados.

Entre las materias previstas figuran contenidos relacionados con la humanización de los cuidados, salud mental, comunicación con personas dependientes, cuidados paliativos o prevención del síndrome del desgaste profesional.

Mejorar la calidad de los servicios públicos

El plan también abordará aspectos vinculados al liderazgo y la gestión de equipos de trabajo en el ámbito sociosanitario, con el objetivo de reforzar la coordinación y la calidad asistencial.

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Desde la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias destacan que esta colaboración institucional pretende seguir avanzando en la mejora de los servicios públicos que se prestan a la ciudadanía mediante la formación especializada de los profesionales.

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