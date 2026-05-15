Miniferia de la Ciencia y la Innovación llega a La Gomera con robótica, drones y biotecnología

San Sebastián de La Gomera acoge una nueva edición de la Miniferia de la Ciencia y la Innovación en Canarias, destacando la ciencia y la tecnología como patrimonio del Archipiélago. La iniciativa, impulsada por la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura a través de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (ACIISI), contó con la colaboración del Cabildo de La Gomera y el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera.

Durante la mañana de hoy, cerca de 200 escolares y docentes participaron en quince talleres prácticos, dirigidos a alumnos desde 3º de Primaria hasta 2º de ESO, donde exploraron cómo la innovación aporta soluciones reales a los retos de las islas. Por la tarde, la Miniferia abrió sus puertas a familias y público general, con actividades como La Baticleta, que combina ejercicio, sostenibilidad y elaboración de zumos con productos locales, impartida por Eköoké estudio sostenible.

Un recorrido por la ciencia y la tecnología canaria

Tecnología, robótica y programación: Los alumnos trabajaron con Arduino, la robótica Edison, impresión 3D sostenible (Makercan) y programación en Scratch, desarrollando videojuegos con temática de reciclaje.

Ingeniería aeroespacial y telecomunicaciones: El equipo de TEIDESAT enseñó a diseñar máquinas voladoras probadas en un túnel de viento vertical. La Asociación Canaria de Ingenieros de Telecomunicación (ACIT) ofreció un viaje histórico con realidad virtual, mientras que Robotdrónica presentó un partido de fútbol con drones esféricos.

Sostenibilidad, biotecnología y economía azul: El Instituto Canario de Investigaciones Agrarias (ICIA) mostró cómo convertir residuos de frutas en recursos útiles, y el taller Makey Makey fomentó la economía circular mediante la creación de instrumentos musicales. El Clúster Marítimo de Canarias acercó las profesiones del mar y la relevancia de la economía azul para el futuro del Archipiélago.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, se dio una vuelta por la feria. / E.D.

Salud, ciencia aplicada y humanidades: Los participantes actuaron como investigadores junto al Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales (IUETSPC), analizando patógenos y la calidad del agua. La ULPGC exploró la historia de la medición del tiempo, y la actividad teatralizada Tic Tac-Crea acercó la Ley Canaria de la Ciencia de forma participativa.

Apoyo institucional y futuro de la Miniferia

La consejera Migdalia Machín destacó la importancia de democratizar el acceso al conocimiento y consideró la innovación como un "nuevo patrimonio" del archipiélago.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, expresó su satisfacción por traer la Miniferia por segunda vez a La Gomera, resaltando la oportunidad para que la ciudadanía descubra avances científicos y tecnológicos. La alcaldesa, Angélica Padilla, señaló que los talleres prácticos permiten visibilizar el talento y la investigación canaria.

Las próximas Miniferias se celebrarán en La Palma (21 de mayo) y Fuerteventura (26 de mayo). El programa completo está disponible en: www.cienciacanaria.es/miniferias2026

Mes de Canarias: Celebrando el patrimonio del archipiélago

Estas actividades forman parte del Mes de Canarias, que incluye más de 110 actividades bajo el lema Somos Patrimonio de Canarias, promoviendo el reconocimiento y la preservación de la identidad y tradiciones del archipiélago.