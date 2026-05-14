Una salida de pista provoca un incendio en el aeropuerto de La Gomera: Aena realiza un simulacro para verificar la capacidad de respuesta ante un accidente aéreo

Aena ha realizado este jueves en el aeropuerto de La Gomera un simulacro general de accidente aéreo, denominado Jilguero 2026, para poner a prueba la capacidad de respuesta de los servicios de seguridad de la instalación y la coordinación con los medios de ayuda externa.

En el ejercicio, se simuló el accidente de un avión comercial tipo ATR-72, turbohélice bimotor procedente del Aeropuerto de Tenerife Norte-Ciudad de La Laguna, con 10 pasajeros y 4 tripulantes a bordo, sin mercancías peligrosas.

El objetivo del simulacro es poner a prueba los contenidos del Plan de Autoprotección y confirmar su efectividad, la coordinación de todos los recursos, la eficacia de respuesta, el conocimiento de las instalaciones y aumentar la confianza de los equipos y personas que intervienen en este tipo de situaciones, ha informado Aena.

Salida de pista, daños en el avión y un incendio

En este ejercicio, la aeronave se sale de pista en su maniobra de aterrizaje, lo que produce al avión graves daños estructurales, con la pérdida del tren delantero y un derrame de combustible que provoca un incendio.

El servicio AFIS del aeropuerto pulsa la alarma del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SSEI) y comunica el accidente al Centro de Operaciones, activándose así el Plan de Emergencias del Aeropuerto.

Se establecen el puesto de mando principal y el avanzado y se solicita ayuda externa a los medios de emergencia contemplados en el Plan.

También se activan los planes de Protección Civil de la Comunidad Autónoma y la Dirección General de Emergencias del Gobierno de Canarias asume el mando de la emergencia.

Balance de víctimas

El balance final de víctimas incluye siete supuestos fallecidos, 3 heridos muy graves, 2 graves y 2 leves o ilesos.

Se activan las salas para acoger a las personas que se encuentran estables y proporcionarles asistencia psicológica y sanitaria y se activan la sala de familiares y la sala de prensa.

Una vez controlada la situación y declarada la zona como segura, los puestos de mando dan por finalizado el simulacro.

Participantes en el simulacro

En este simulacro ha participado personal de Aena y de las empresas que trabajan en el Aeropuerto, el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno de Canarias (Cecoes 112), Rescan, Servicio de Urgencias Canario (SUC), Servicio Canario de Salud, Protección Civil, Subdelegación del Gobierno, Cruz Roja, Guardia Civil, Centro de Salud Playa Santiago, Cabildo de La Gomera, Colegio Oficial de Trabajo Social de Santa Cruz de Tenerife y de Las Palmas, Colegio Oficial de Psicología de Santa Cruz de Tenerife, Binter Canarias, Atlántica Handling y Policía Canaria.