La Gomera apuesta por la tecnología para mejorar el uso del agua en el cultivo de la platanera

El Gobierno de Canarias, el Cabildo de La Gomera, el Ayuntamiento de Hermigua, la Sociedad Cooperativa Agrícola Insular de La Gomera y la Comunidad de Regantes del Valle de Hermigua firman un convenio de colaboración para el desarrollo de un proyecto piloto de riego de alta eficiencia en fincas de platanera del municipio.

En el acto de rúbrica estuvieron presentes el Consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, Narvay Quintero, el presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo; el viceconsejero del Sector Primario, Eduardo García Cabello; la consejera insular del Área de Asuntos Económicos, Obras Públicas, Industria y Movilidad, Cristina Ventura; la consejera delegada de Sector Primario, Noelia Morales; la alcaldesa de Hermigua, María Solveida Clemente; el presidente de la Sociedad Cooperativa Agrícola Insular de La Gomera, Daniel Medina; y el presidente de la Comunidad de Regantes del Valle de Hermigua, Manuel Moreno.

190.000 euros en financiacón

Con una financiación de 190.000 euros para las anualidades 2026 y 2027 por parte del Ejecutivo canario, este acuerdo busca avanzar en un modelo de gestión de los recursos hídricos más eficiente que pueda replicarse en otras instalaciones de la zona.

Como explicó el consejero Narvay Quintero esta acción permitirá analizar distintos sistemas dirigidos a maximizar el aprovechamiento integral del agua de riego. "Además de estudiar la aplicación de tecnologías como el riego localizado por goteo, la sensorización del suelo o la automatización, queremos implantar un sistema que mejore la gestión global del cultivo, incidiendo especialmente en un uso más eficiente del agua y los fertilizantes, con el objetivo de favorecer también la producción y la reducción de costes", señaló Quintero.

"Además de estudiar la aplicación de tecnologías como el riego localizado por goteo, la sensorización del suelo o la automatización, queremos implantar un sistema que mejore la gestión global del cultivo, incidiendo especialmente en un uso más eficiente del agua y los fertilizantes, con el objetivo de favorecer también la producción y la reducción de costes" Narvay Quintero — Consejero Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria del Gobierno de Canarias

El presidente de la corporación insular, Casimiro Curbelo, por su parte, indicó que este proyecto piloto representa "un punto de partida fundamental para avanzar hacia un modelo de regadío más eficiente, moderno y sostenible en uno de los cultivos con mayor proyección económica para La Gomera, como es la platanera", afirmó Curbelo, quien subrayó que la actuación "permitirá obtener datos reales, en fincas del Valle de Hermigua, sobre cómo optimizar el uso del agua, mejorar el rendimiento de las explotaciones y reducir costes para los agricultores".

"Un punto de partida fundamental para avanzar hacia un modelo de regadío más eficiente, moderno y sostenible en uno de los cultivos con mayor proyección económica para La Gomera, como es la platanera" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Palma

Curbelo insistió, además, en que el Cabildo de La Gomera Emantiene un compromiso firme con la diversificación económica de la Isla, y eso pasa necesariamente por fortalecer el sector agrario, mejorar sus infraestructuras y acompañar a quienes mantienen viva la actividad productiva en nuestros municipios". En este sentido añadió que "invertir en infraestructuras agrarias es también invertir en empleo, en fijación de población y en dinamización de entornos rurales como Hermigua, donde la agricultura sigue siendo un motor económico, social y paisajístico de primer orden".

Optimizar los recursos

Por otro lado, la alcaldesa de Hermigua, María Solveida Clemente, ha expresado que "esta experiencia permitirá optimizar recursos a través de un riego más eficiente haciendo uso de técnicas novedosas, ya que, aunque este año ha sido más lluvioso, no debemos olvidar que los recursos hídricos de nuestras Islas son un bien limitado". A su vez, aludió a "la elección del municipio para el desarrollo de esta iniciativa, de la que esperamos obtener resultados positivos para poder extrapolarlo a otras fincas de La Gomera y el resto del Archipiélago".

A través de la cooperativa, se han puesto a disposición del proyecto cuatro fincas situadas en el Valle de Hermigua, que suman una superficie total de 13.000 metros cuadrados. Estas explotaciones, ubicadas a diferentes cotas, permitirán comprobar si la aplicación de estas técnicas y dispositivos mejora el rendimiento del cultivo del plátano en las condiciones concretas de estos terrenos.

Dos explotaciones equipadas

Actualmente, en esta zona no existen explotaciones equipadas con sistemas de riego por goteo, y otros métodos, como la aspersión de alto caudal, implican un elevado consumo de agua, pérdidas por escorrentía y evaporación, una distribución desigual de los recursos, encharcamientos puntuales, mayor riesgo de enfermedades vegetales y una mayor necesidad de mano de obra para su manejo y supervisión.

Asimismo, el actual modelo de gestión y reparto de agua en las redes de riego, basado en la dula o "turno corrido", constituye otro factor que genera ineficiencias en el uso del recurso hídrico. Esta situación provoca que el cultivo permanezca sometido a estrés hídrico durante buena parte del año, con la consiguiente merma en la producción.

Por ello, para el riego de dichas fincas, la Comunidad de Regantes cederá dos ramales de la Red de Hermigua, con el fin de probar un reparto diario ajustado a las necesidades reales de la platanera. Esta experiencia servirá como proyecto demostrativo para valorar un posible cambio de modelo en la gestión de las redes de riego. En este sentido, uno de los aspectos esenciales para avanzar hacia este nuevo sistema será contar con recursos técnicos, humanos y económicos adecuados para una gestión moderna del agua agrícola.

El proyecto arrancará la próxima semana con las primeras resiembras en dos de las fincas seleccionadas. Posteriormente, durante el mes de julio, y una vez instalado el sistema de riego por goteo, se avanzará con el resto de las plantaciones. La duración prevista de esta experiencia será de al menos dos años, con el fin de poder evaluar los resultados con garantías.

La implantación de estas fincas piloto permitirá analizar la viabilidad técnica, agronómica y económica del riego por goteo aplicado a la platanera en las condiciones de esta zona de Hermigua. Asimismo, favorecerá la transferencia de conocimiento y de soluciones de innovación tecnológica al sector agrícola insular, mediante visitas de agricultores y agricultoras interesados en conocer la propuesta desarrollada en estas explotaciones

Telecontrol de la red de riego

Como complemento a esta actuación, el Gobierno canario está redactando el proyecto para la automatización y telecontrol de la red de riego de Liria, en Hermigua, con el que también se pretende avanzar hacia un nuevo modelo de gestión y reparto del agua.

Cabe recordar que el agua de riego en La Gomera procede principalmente de presas y nacientes. En este sentido, el consejero destacó que los efectos del cambio climático, las sequías cada vez más frecuentes y prolongadas y la escasa pluviometría, la gestión eficiente del agua es uno de los grandes retos de la agricultura en el Archipiélago.

Esta actuación forma parte de la línea de trabajo promovida por la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria para reforzar la puesta a disposición del sector primario de recursos hídricos. En este ámbito, el departamento ha movilizado una inversión de más de 13 millones de euros para la financiación de diez desaladoras, con el objetivo de incrementar la capacidad de producción de agua para riego agrícola mediante tecnologías eficientes y sostenibles, adaptadas a las necesidades actuales y futuras del sector.

En el caso concreto de La Gomera, y en coherencia con este objetivo, se ha destinado recientemente una desaladora al municipio de Hermigua, a través de un proyecto con una asignación presupuestaria de 1.781.929,40 euros que se encuentra en ejecución. Esta actuación supondrá una contribución importante para aliviar los períodos de déficit hídrico y garantizar el mantenimiento de las producciones agrícolas.

Legalización de explotaciones ganaderas

Durante la jornada, el consejero, junto al presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, y a la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, también hicieron entrega de las acreditaciones de legalización territorial y ambiental de las explotaciones ganaderas de Cristóbal Concepción Armas Díaz y Rosario Cabrera Negrín, aprobadas por el Consejo de Gobierno a finales de 2025.

La explotación de Armas Díaz permanece en activo desde 1993, mientras que la de Cabrera Negrín inició su actividad en 1991. Entre ambas suman 182 cabezas de ganado y se dedican principalmente a la producción ovina y caprina.

El consejero autonómico señaló que este proceso de regularización constituye una prioridad para el Ejecutivo canario, "porque se trata de dar respuesta a una demanda histórica del sector y de acompañar a las fincas en la adaptación de sus instalaciones a la normativa vigente". Asimismo, recordó que ya son 38 las explotaciones legalizadas durante el actual mandato, "lo que contribuye a dar estabilidad a esta actividad, impulsar su crecimiento y reforzar la seguridad jurídica de unas instalaciones que se encuentran en activo y que han pasado por un proceso riguroso y coordinado con cabildos, ayuntamientos y otros departamentos del Ejecutivo regional para poder continuar con su actividad con todas las garantías".

"Un ejemplo tanto del valor como del enorme potencial que tiene el sector primario gomero. Con el carácter familiar de esta explotación caprina y su capacidad para mantener la tradición, han sabido crecer e incorporar innovaciones técnicas y nuevos métodos de trabajo, lo que ha dado como resultado el crecimiento de su granja y les ha permitido elaborar un queso de cabra galardonado por su excelente calidad" Angélica Padilla — Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

Asimismo, Quintero y Curbelo coincidieron al destacar que "debido a discrepancias entre diferentes normativas autonómicas, nacionales y europeas, hay instalaciones que no han podido modernizarse, obtener licencia municipal o acceder a ayudas públicas. Por eso, uno de nuestros compromisos es avanzar en la regularización de aquellas explotaciones que todavía se encuentran en esta situación alegal".

Por su parte, la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, recalcó que la explotación ganadera de Rosario Cabrera Negrín representa "un ejemplo tanto del valor como del enorme potencial que tiene el sector primario gomero. Con el carácter familiar de esta explotación caprina y su capacidad para mantener la tradición, han sabido crecer e incorporar innovaciones técnicas y nuevos métodos de trabajo, lo que ha dado como resultado el crecimiento de su granja y les ha permitido elaborar un queso de cabra galardonado por su excelente calidad".

A su vez, Padilla valoró la acreditación de legalización territorial por parte del Gobierno de Canarias, señalando que "supone un avance fundamental para este sector, que tanto peso tiene en la economía local y la conservación de nuestras tradiciones".