La Gomera destina 1,5 millones de euros a infraestructuras educativas para 2026

El Cabildo de La Gomera incrementa hasta los 1,5 millones de euros la inversión destinada a la mejora y adecuación de las infraestructuras educativas de la Isla, tras incorporar una partida adicional de 500.000 euros para la anualidad de 2026. Esta financiación se suma a los 500.000 euros anuales consignados en los dos últimos ejercicios en el marco del convenio de cooperación pionero suscrito con la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Durante este periodo, la Institución insular ha desarrollado actuaciones en un total de 12 centros educativos, centradas principalmente en la creación de zonas de sombra, una medida orientada a mejorar las condiciones de uso de los espacios exteriores y adaptarlos a las nuevas condiciones climáticas.

Centros afectados por estas actuaciones

En concreto, estas actuaciones se han llevado a cabo en el CEIP Áurea Miranda González, CEIP Alajeró, CEO Santiago Apóstol, CEO Mario Lhermet Vallier, CEO Nereida Díaz Abreu, CEIP Alojera, CEIP La Lomada, IES San Sebastián de La Gomera y el CEO de Vallehermoso. Mientras que están a punto de iniciarse en el CEIP Retamal, CEIP Ruiz de Padrón y CEIP El Retamal.

"La educación también se construye desde unas infraestructuras adecuadas, por lo que seguimos destinando recursos propios para dar respuesta a demandas prioritarias en todos los municipios" Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Para la nueva anualidad, el Cabildo y la Consejería de Educación han definido nuevas actuaciones que permitirán seguir avanzando en la modernización de los centros educativos. Entre ellas se incluye la sustitución de la cubierta del polideportivo del CEO Vallehermoso, con una inversión de 70.000 euros, así como la mejora de las instalaciones eléctricas del CEO Santiago Apóstol, con una dotación de 130.000 euros, y la actualización de las instalaciones eléctricas del CEO Vallehermoso, que asciende a 300.000 euros.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó que este incremento presupuestario "nos permite reforzar el compromiso con la comunidad educativa, garantizando espacios más seguros, confortables y adaptados a las necesidades actuales del alumnado y del profesorado". En este sentido, subrayó que "la educación también se construye desde unas infraestructuras adecuadas, por lo que seguimos destinando recursos propios para dar respuesta a demandas prioritarias en todos los municipios".

Asimismo, Curbelo incidió en que estas actuaciones "son el resultado del trabajo coordinado con la Consejería de Educación, los ayuntamientos y los equipos directivos de los centros, lo que nos permite actuar de forma eficaz y planificada en cada uno de ellos".

Durante esta semana, el presidente, acompañado por el director general de Infraestructuras y Equipamientos de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Iván González; la consejera de Educación del Cabildo, Rosa Elena García; el consejero de Seguridad, Héctor Cabrera; y la directora insular de Educación, Ana Chávez, visitaron los centros del municipio de Alajeró donde se están llevando a cabo actuaciones.