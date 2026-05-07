San Sebastián de La Gomera acoge la segunda Feria de Cooperativas Escolares del proyecto 'Enseñar para Emprender'

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera celebra la segunda edición de la Feria de Cooperativas Escolares del proyecto educativo Enseñar para Emprender que desarrolla la Agencia Universitaria de Empleo de la Fundación General de la Universidad de La Laguna, con la financiación del Servicio Canario de Empleo y la colaboración de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes.

En esta XIII edición, la segunda ocasión en la que la Feria de Cooperativas Escolares se desarrolla en La Gomera, el proyecto contó con la participación del alumnado del programa NEAE +21 del CEPA La Gomera, que desarrolló su propia iniciativa empresarial. Denominada Cooperativa La Gomera +21 y creada dentro del proyecto educativo, esta iniciativa ha servido para trabajar competencias relacionadas con el emprendimiento, la cooperación y la gestión de iniciativas económicas de este grupo de alumnos.

Fomento de valores en grupo

En esta feria, celebrada en el Mercado Municipal de San Sebastián de La Gomera, los estudiantes participantes ofrecieron productos diseñados y creados por ellos mismos, fomentando valores como el trabajo en equipo, la toma de decisiones, la creatividad y la solidaridad.

La alcaldesa de la capital colombina, Angélica Padilla, conversa con jóvenes de uno de los puestos. / E.D.

La feria contó con la presencia de la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla, y del concejal de Educación, Libertad Ramos, quienes recorrieron los puestos e interactuaron con el alumnado. Padilla se mostró orgullosa de que el proyecto Enseñar para Emprender haya elegido San Sebastián para celebrar esta feria y quiso agradecer al alumnado NEAE +21 del CEPA La Gomera su participación, "mostrando un compromiso digno de elogio pues, tanto el alumnado como las docentes y responsables, han trabajado con la máxima seriedad en la creación de su proyecto, al que han denominado como Cooperativa La Gomera +21".

"Tanto el alumnado como las docentes y responsables, han trabajado con la máxima seriedad en la creación de su proyecto, al que han denominado como Cooperativa La Gomera +21" Angélica Padilla — Alcaldesa de San Sebastián de La Gomera

Angélica Padilla señaló que la celebración de este encuentro en San Sebastián de La Gomera refuerza el compromiso del municipio con la educación, la inclusión y el emprendimiento, dando visibilidad al trabajo realizado por el alumnado del CEPA La Gomera y promoviendo iniciativas que impulsan la participación activa de los jóvenes en la vida social y económica de la isla.