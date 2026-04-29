Cabildo y Cámara de Comercio de La Gomera unen fuerzas para dinamizar las ventas del Día de la Madre

El Cabildo de La Gomera y la delegación de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife en la Isla ponen en marcha una nueva campaña de dinamización comercial por el Día de la Madre. Este año, ambas entidades respaldan las acciones organizadas y propuestas por cada uno de los ayuntamientos, de manera que se sumarán esfuerzos para amplificar su alcance y repercusión.

De esta forma, los distintos municipios acogerán, durante los próximos días, actividades pensadas para atraer a vecinos y visitantes a las zonas comerciales abiertas, generando un ambiente cercano y participativo, fomentando el consumo local y reforzando el apoyo al pequeño negocio, pieza clave del tejido económico insular.

Reparto de detalles florales

El viernes 1 y el sábado 2 de mayo, se llevará a cabo el reparto de detalles florales dirigidos a las madres en las principales calles comerciales, como gesto de reconocimiento y celebración en una fecha tan señalada. El propósito de la acción, que coopera directamente con las floristerías de la Isla para su materialización, radica en incentivar las compras y agradecer la confianza de aquellas personas que eligen el comercio de proximidad.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, insistió en que tanto el Cabildo como la Cámara de Comercio coinciden en la importancia de comprar en los establecimientos locales, ya que contribuye directamente al mantenimiento del empleo y la economía insular.

Otro de los puntos destacados de la campaña es la participación activa de la ciudadanía, que podrá descubrir la variedad de productos y servicios disponibles, así como apostar por un consumo responsable que beneficia a toda la comunidad gomera y su desarrollo sostenible.

Acciones por municipio

En el municipio de San Sebastián de La Gomera, con esta iniciativa, los clientes que realicen compras superiores a 20 euros en los comercios locales podrán canjear sus tickets o facturas por un Bono Degustación. No se aceptarán tickets provenientes de supermercados ni de servicios profesionales. Este bono será válido para la Feria de la Tapa, que se celebrará el día 2 de mayo en la Plaza de Las Américas, en un horario de 20:00 a 22:00 horas, y contará con la ambientación musical de Nerea Negrín.

Por otro lado, el Ayuntamiento de Valle Gran Rey, bajo el título Para ti, Súper Mamá, invita a los consumidores a realizar compras superiores a 20 euros entre el 21 de abril y el 3 de mayo. Al realizar estas compras, los participantes podrán optar al sorteo de 20 vales de 50 euros cada uno para consumir en los establecimientos adheridos a la promoción. Para inscribirse, es necesario escanear un código QR disponible en los carteles anunciadores y rellenar un formulario. El sorteo oficial tendrá lugar el 4 de mayo, y se recuerda a los interesados que es obligatorio conservar y presentar el ticket de compra original para poder reclamar el premio en caso de resultar ganadores.

El Ayuntamiento de Hermigua organiza un taller especial con motivo del Día de la Madre el próximo lunes, 4 de mayo, a las 17:00 horas. La actividad, que se desarrollará en el Edificio de Usos Múltiples, busca ofrecer un espacio de encuentro y aprendizaje para las vecinas del municipio en un ambiente de celebración. Las personas interesadas deben formalizar su inscripción previa llamando al teléfono 922 88 09 90.