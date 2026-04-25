Microrrelatos que viajan con Guaguagomera

La Estación de Guaguas de San Sebastián de La Gomera acoge el acto de entrega de premios del I Concurso de Microrrelatos impulsado con motivo del Día Internacional del Libro, una convocatoria de la empresa insular de transportes Guaguagomera que ha registrado una destacada participación, cercana al centenar de obras presentadas.

El acto contó con la presencia del presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo; la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla; la vicepresidenta y consejera insular del área de Movilidad, Cristina Ventura; y la concejala de Cultura de Alajeró, Elena Ramos, junto a la gerente de GuaguaGomera, Inmaculada Padrón. Durante el desarrollo del acto intervinieron Casimiro Curbelo, Inmaculada Padrón y Cristina Ventura, quienes destacaron el valor de la iniciativa como herramienta para fomentar la creación literaria y su conexión con el territorio. Por su parte, la presidenta del jurado, Montserrat Cano Iriarte, subrayó la calidad de las obras presentadas y la dificultad del proceso de selección.

En la modalidad escolar, el primer premio fue para Daniel Simón Jara, de 12 años y alumno del CEO Vallehermoso, por el relato Saludo Transformer, una propuesta que refleja su carácter imaginativo y su interés por el ámbito tecnológico. Nacido en Tenerife y residente en La Gomera desde los 6 años, ha desarrollado su etapa educativa entre Alojera y Vallehermoso.

El segundo premio recayó en Arnay Hernández León, de 14 años y alumno del CEO Vallehermoso, por Un viaje de película, mientras que el tercer premio fue para Diego Alejandro Zapata Sánchez, de 15 años y alumno del CEO Santiago Apóstol, por su obra Un encuentro inesperado, destacando su implicación en el ámbito escolar y su interés por la escritura.

En la modalidad general, el primer premio fue para Daniela Ann Borgartz, de 65 años y residente en Hermigua, por el relato El séptimo caño. De origen alemán, lleva más de dos décadas en La Gomera, donde ha desarrollado su labor como guía turística, profundizando en la historia y las leyendas de la Isla. Su obra se inspira en una historia real asociada a los Chorros de Epina.

Los ganadores del concurso

Modalidad escolar.- El primer premio fue para Daniel Simón Jara, un alumno de 12 años del CEO Vallehermoso que se presentó al certamen con una creación titulada Saludo Transformer.

Segundo premio y tercer premio de la modalidad escolar.- Un viaje de película, de Arnay Hernández León (14), y Un encuentro inesperado, de Alejandro Zapata Sánchez (15), fueron los ganadores de la «plata» y el «bronce» en la categoría escolar.

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Modalidad general.- La alemana Daniela Ann Borgartz, de 65 años, se impuso en la categoría general con una composición corta que presentó con el título El séptimo caño.