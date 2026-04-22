El turismo y la mejora del empleo impulsan la economía de La Gomera en 2025

El Cabildo de La Gomera presenta del Informe de Coyuntura Económica 2025, elaborado por la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, que constata la evolución positiva de la economía insular, marcada por el dinamismo del turismo y la favorable evolución del mercado laboral, tal y como expusieron durante la rueda de prensa el presidente insular, Casimiro Curbelo; el presidente de la Cámara, Santiago Sesé; la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez; la directora general, Lola Pérez; y la delegada en la Isla, Jennifer Morales.

Curbelo, valoró los resultados del informe y afirmó que "los datos confirman que La Gomera avanza en la dirección correcta, con una economía que crece de forma equilibrada y que genera oportunidades para la ciudadanía".

En este sentido, destacó que "el impulso del turismo, junto a la estabilidad del empleo y la confianza del tejido empresarial, son indicadores claros de la fortaleza del modelo económico insular”, y añadió que “estos resultados son fruto del esfuerzo conjunto de las instituciones y del sector privado". Asimismo, incidió en la necesidad de seguir consolidando este crecimiento con "un desarrollo económico se traduzca en más empleo de calidad, en oportunidades para fijar población y en un mayor bienestar para todos los gomeros y gomeras".

“Los datos confirman que La Gomera avanza en la dirección correcta, con una economía que crece de forma equilibrada y que genera oportunidades para la ciudadanía”. Casimiro Curbelo — Presidente del Cabildo de La Gomera

Sesé, informó de que, durante el año pasado, gran parte del crecimiento económico se debió al comportamiento del sector servicios, "que concentra el 81% de su tejido productivo y el 85% de los afiliados a la seguridad social". Por ello, abogó por que "se continúe trabajando en la sostenibilidad y diversificación del modelo económico insular, pero con el sector servicios como motor principal".

"El 81% de su tejido productivo y el 85% de los afiliados a la seguridad social" Santiago Sesé — Presidente de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife

Más alojamientos turísticos

Uno de los datos más contundentes vinculados al sector turístico es que el número de viajeros alojados en establecimientos hoteleros de la Isla aumentó un 20,7%. A estos buenos datos se suma el incremento en el número de cruceristas que creció en un 78,2% entre 2022 y 2025. "La actividad de cruceros favorece al comercio, a la restauración, a los transportes y a la artesanía de La Gomera, por lo que la isla debe continuar aprovechando el interés que muestra este segmento de turistas", dijo Santiago Sesé.

El informe pone de manifiesto que la economía de La Gomera mantuvo en 2025 un comportamiento positivo, apoyado especialmente en el crecimiento del sector servicios y el turismo, que continúa siendo el principal motor económico de la isla.

El mercado laboral también reflejó una evolución favorable. El número de personas ocupadas ascendió hasta las 9.780, lo que supone un incremento del 3,6%, mientras que el desempleo se redujo hasta las 1.610 personas, situando la tasa de paro en el 14,14%, 1,68 puntos menos que el año anterior.

Mayor crecimiento empresarial

En cuanto al tejido empresarial, el informe recoge un aumento del 12,9% en el Indicador de Confianza Empresarial, posicionando a La Gomera como la isla con mayor crecimiento en este indicador en el conjunto del Archipiélago. Además, cerca del 90% de las empresas mantuvieron o mejoraron su actividad durante 2025 y más del 92% prevé estabilidad o crecimiento en el inicio de 2026.