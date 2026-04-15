El Cabildo de La Gomera y la ULL dan forma a una agenda más amplia y variada

El Rectorado de la Universidad de La Laguna acogió este miércoles la presentación de Campus La Gomera, una iniciativa entre el Cabildo insular y la institución educativa para profundizar en la relación académica entre las dos instituciones a través de la puesta en marcha de una decena de cursos que se celebrarán desde mayo hasta noviembre en los seis municipios de la Isla.

Este formato sustituye a los cursos de verano, en la idea de construir una programa más estable y transversal durante buena parte del año, y al que puede concurrir cualquier persona sin necesidad de requisitos previos. La temática de los cursos es variada y responde a diferentes gustos y sensibilidades, y abarca materias como el pilotaje de drones, la arqueología aborigen de La Gomera, la comunicación a través de blogs, podcasts y videoblogs, el geo patrimonio de la Isla, las variedades frutales tradicionales y el uso de los injertos, herramientas de Inteligencia Artificial, el cuidado de la salud mental en la juventud, un curso práctico de lengua de signos española y otro acerca del análisis sensorial deductivo y la viticultura regenerativa.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, calificó de «extraordinaria» la presencia de la Universidad de La Laguna en las Islas no capitalinas. Curbelo puso en valor el papel de la ULL como instrumento esencial de formación para la ciudadanía de la isla, subrayando que la creación de este Campus sienta las bases de un modelo universitario «más cercano, capaz de llegar a cada isla y a cada municipio gomero». En este sentido, expresó su respaldo a la institución académica, destacando su compromiso con la educación pública. «Creo en la universidad pública, y en La Gomera tienen a un aliado para su defensa y su consolidación en territorios como el de nuestra Isla».

La recepción de este catálogo formativo está siendo muy positiva, y de hecho algunos de los cursos tienen la matrícula casi cubierta. Tanto el rector como la vicerrectora agradecieron el apoyo inestimable del Cabildo Insular de La Gomera, una entidad defensora de la universidad pública, señaló el rector, Francisco García Rodríguez, y muy alineada con la igualdad de oportunidades y el progreso social.

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García Rodríguez dijo sentirse muy satisfecho por esta colaboración institucional, que hace que la universidad sea más innovadora y este más conectada con los intereses de la sociedad, a través de una propuesta formativa acordada entre las dos instituciones. Por su parte, la vicerrectora de Cultura y Extensión Universitaria de la ULL, Isabel León, agregó que esta oferta se incorpora el formato de microcredenciales, con el objeto de que algunas de las propuestas puedan ser acreditadas como competencias reales para la cualificación personal.