El Cabildo de La Gomera abona 550 becas al estudio y al alquiler en el primer listado
El Cabildo de La Gomera ha iniciado el pago de las becas y ayudas al estudio para más de 550 estudiantes, con una inversión inicial de 1.308.400 euros, dentro de una convocatoria que supera los 2,2 millones
El Cabildo de La Gomera ha comenzado este martes el abono del primer listado de las becas y ayudas al estudio correspondientes a este curso, de las que se beneficiarán más de 550 estudiantes con una inversión inicial de 1.308.400 euros, dentro de una convocatoria que supera los 2,2 millones de euros.
Este primer pago forma parte de una convocatoria que ha registrado más de 820 solicitudes y que cuenta con la mayor inversión de su historia, destinada a apoyar a estudiantes universitarios, de Bachillerato y Formación Profesional, según ha detallado este martes el Cabildo.
La convocatoria incorpora, además, nuevas medidas como el bono-alquiler de alojamiento, con una ayuda de hasta 1.000 euros para estudiantes desplazados, reforzando así el alcance de estas políticas públicas.
El Cabildo trabaja ya en un segundo listado de beneficiarios que será resuelto en las próximas semanas.
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