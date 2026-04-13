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Protesta por la situación de la carretera GM-3 desde el Aeropuerto de La Gomera a Paredes

Vecinos, colectivos, asociaciones, instituciones, partidos políticos y ciudadanos en general están convocados el próximo jueves, a las 18:00 horas

Estado actual de la obra de emergencia en la zona Cañada de las Palomas.

Estado actual de la obra de emergencia en la zona Cañada de las Palomas. / E. D.

El Día

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Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Alajeró organiza para el próximo jueves, 16 de abril a las 18:00 horas una concentración ciudadana en protesta por la grave situación en la que se encuentran las obras que se ejecutan desde el año 2021 en la carretera GM-3 entre el Aeropuerto de La Gomera y Paredes en las inmediaciones del Parque Nacional de Garajonay transcurriendo por los accesos a distintos barrios y caseríos así como por el mismo casco municipal de Alajeró.

Se trata de concentrar y evidenciar la protesta colectiva de la ciudadanía en general por una situación que se prolonga en el tiempo y que dificulta y potencia incluso peligrosidad al tráfico rodado por una de las vías más importantes de La Gomera, que conecta a su vez con la comarca de Playa de Santiago.

Cabe recordar que las dos fuerzas políticas que forman parte de la Corporación Municipal de Alajeró –PSOE y ASG—aprobaron el pasado 23 de febrero por unanimidad un Acuerdo Institucional por el que se manifiesta formalmente el malestar y preocupación del Ayuntamiento por el prolongado retraso en la ejecución de las obras de acondicionamiento y por la situación de inseguridad, incomodidad y perjuicio que esta demora está ocasionando a los vecinos y vecinas del municipio, así como a las personas visitantes y usuarias de la vía” y en el que se insta al Ejecutivo Regional y en particular a la Consejería de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad, a que adopte de manera inmediata cuantas medidas sean necesarias.

Tramo de tierra zona Antoncojo.

Tramo de tierra zona Antoncojo. / E. D.

Además el Acuerdo refleja la exigencia de “la reanudación y aceleración efectiva de los trabajos en todos los tramos pendientes; el cumplimiento de los plazos de ejecución de las obras que a fecha de hoy tal y como se encuentran podrían prolongarse incluso hasta el 2027 o mas”.

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En este sentido, el alcalde de Alajeró, Manuel Ramón Plasencia, anima a las vecinas y vecinos del término municipal así como del resto de la Isla, colectivos de diferente índole, instituciones públicas de La Gomera y partidos políticos a asistir a esta concentración de protesta al objeto de dejar constancia del malestar existente y para que se adopten las medidas pertinentes.

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