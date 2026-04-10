El sector turístico gomero se hace de oro en invierno

La Gomera da carpetazo a la temporada de invierno con resultados muy positivos, marcados por una ocupación media superior al 95% durante un periodo que, este año, se ha extendido desde octubre hasta la finalización de la Semana Santa en abril, consolidando así una de las campañas más largas y estables de los últimos años.

Este comportamiento sostenido de la demanda ha venido acompañado de un dato relevante: el incremento significativo del gasto medio por visitante, que alcanza ya los 190 euros diarios, evidenciando un mayor impacto directo en la economía local, explicó la consejera de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, quien además detalló que durante estos siete meses, la actividad turística ha mantenido altos niveles de ocupación, distribuidos de forma homogénea en el conjunto de la Isla, repercutiendo en la sostenibilidad económica y social del destino.

El presidente insular, Casimiro Curbelo, valoró estos datos subrayando que «nos encontramos ante una temporada especialmente significativa, no solo por los niveles de ocupación, sino por su duración y por el incremento del gasto, que consolida un modelo turístico basado en la calidad y la sostenibilidad». En este sentido, destacó que «la extensión de la temporada desde octubre hasta Semana Santa confirma la capacidad de la Isla para atraer visitantes durante todo el año, avanzando en la desestacionalización del destino», añadiendo que «la distribución de la ocupación en todos los municipios demuestra que el turismo en La Gomera genera oportunidades de forma equilibrada, contribuyendo a dinamizar la economía local y a fijar población en el territorio».

Durante este periodo, la Isla ha mantenido la fortaleza de sus mercados europeos tradicionales, especialmente Alemania, al tiempo que ha continuado ampliando su base de visitantes con la llegada de turistas procedentes de países como Francia, Bélgica, Suiza, Noruega, Dinamarca y Suecia, lo que refleja una creciente diversificación de la demanda. A ello se suma el crecimiento del turismo nacional, especialmente en momentos clave como la Semana Santa, reforzando la estabilidad del destino a lo largo de toda la temporada.

Méndez también destacó que «los indicadores no solo reflejan una alta ocupación, sino una evolución muy positiva en el comportamiento del visitante, que permanece más tiempo en la Isla –con estancias medias superiores a los diez días– y realiza un mayor gasto vinculado a experiencias locales».

Noticias relacionadas

En esta línea, señaló que «el aumento del gasto hasta los 190 euros diarios confirma que La Gomera atrae a un visitante que apuesta por el consumo en el territorio, lo que repercute directamente en el tejido económico insular y en sectores clave como la restauración, el comercio y las actividades vinculadas a la naturaleza», dijo al tiempo que aseguró que «la estrategia de promoción segmentada y la diversificación de mercados seguirán siendo claves para consolidar un modelo turístico sostenible, competitivo y generador de oportunidades en todos los municipios de la Isla». n