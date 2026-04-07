La Gomera invertirá 16,3 millones en conservar y mantener sus carreteras

El Cabildo de La Gomera destinará más de 16,3 millones de euros al nuevo servicio de conservación y mantenimiento de sus carreteras hasta 2029. El Cabildo ha aprobado la inversión con la que inicia la licitación de un contrato considerado clave para garantizar la seguridad, la operatividad y la atención de incidencias en la red viaria insular.

El presupuesto base del contrato asciende a 16.377.825,83 euros y estará destinado a trabajos de conservación ordinaria y aseguramiento de la circulación en las carreteras de titularidad insular. El servicio tendrá una duración inicial de tres años, con posibilidad de prórroga hasta un máximo de cinco.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, ha defendido esta actuación como una inversión estratégica para la isla, al entender que permitirá mantener las carreteras en condiciones adecuadas de seguridad y responder mejor a las necesidades de movilidad de residentes y visitantes.

Un servicio clave para más de 200 kilómetros de carreteras

El nuevo contrato dará continuidad al servicio actual, cuya última prórroga termina en agosto de 2026, y servirá para atender el mantenimiento de los más de 200 kilómetros de carreteras de La Gomera.

Entre las tareas previstas figuran trabajos continuados de mantenimiento, limpieza, señalización y conservación, así como la atención a incidencias durante todo el año. También se incluyen actuaciones como la retirada de desprendimientos, la limpieza de márgenes, la reposición de elementos deteriorados y otras intervenciones puntuales para reforzar la seguridad vial.

El Cabildo justifica esta contratación en la falta de medios propios para atender de forma integral toda la red insular, especialmente en situaciones imprevistas o de emergencia.

Un contrato con atención permanente

Desde la institución insular se subraya que se trata de un servicio esencial, operativo las 24 horas del día, los 365 días del año, por su importancia para la cohesión territorial y el funcionamiento económico de la isla.

Tras la aprobación plenaria, el Cabildo pone ahora en marcha el proceso de licitación mediante procedimiento abierto, con el objetivo de seleccionar la oferta más adecuada en función de criterios técnicos y económicos.