El Cabildo de La Gomera hace un ‘lavado de cara’ a las infraestructuras municipales

El Cabildo de La Gomera ha aprobado el nuevo programa bianual de cooperación en Obras y Servicios (Picos) para el periodo 2026-2027, al que destina una inversión de 2,5 millones de euros, con el objetivo de reforzar la colaboración con los ayuntamientos y mejorar las infraestructuras y servicios públicos en todos los municipios de la Isla. Este programa contempla un total de doce actuaciones distribuidas en los seis municipios, definidas a propuesta de cada una de las corporaciones locales, atendiendo a sus necesidades prioritarias en ámbitos como el abastecimiento de agua, el alumbrado público, la recogida de residuos, el saneamiento o la mejora de espacios públicos.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que esta iniciativa «consolida el modelo de cooperación institucional que venimos desarrollando, permitiendo dar respuesta directa a las demandas de los municipios y avanzar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».

La financiación del programa asciende a 2,5 millones de euros con cargo al Cabildo, distribuidos entre los seis municipios en función de criterios como la población y las variables del Fondo Canario de Financiación Municipal .

En conjunto, las actuaciones previstas alcanzan una inversión global superior a los 3,3 millones de euros, al incorporar aportaciones municipales que complementan la financiación insular. En San Sebastián de La Gomera se financian proyectos de mejora urbana y servicios municipales, incluyendo la creación de un parque público en el casco, la adquisición de vehículos para la Policía Local y servicios de mantenimiento, así como equipamiento para saneamiento.

En Hermigua, la inversión se centra en la mejora de infraestructuras turístico-deportivas, concretamente en el solárium y piscina municipal. En Agulo, las actuaciones se dirigen a la mejora del abastecimiento de agua potable mediante la intervención en depósitos. Vallehermoso ejecutará proyectos de eficiencia energética y renovación del alumbrado público en varios barrios, mientras que Valle Gran Rey combina actuaciones de mejora del alumbrado y pavimentación con la adquisición de equipamiento para cementerios.

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Por su parte, en Alajeró se financian la adquisición de un camión para la recogida de residuos y la mejora del alumbrado público en el entorno rural.