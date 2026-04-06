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El Cabildo de La Gomera hace un ‘lavado de cara’ a las infraestructuras municipales

El gobierno insular inyecta 2,5 millones a los seis ayuntamientos para obras de abastecimiento de agua, alumbrado público y recogida de residuos

Casimiro Curbelo explica los puntos claves de la ampliación del presupuesto 2026 en presencia de Ana Ventura.

Casimiro Curbelo explica los puntos claves de la ampliación del presupuesto 2026 en presencia de Ana Ventura. / E.D.

El Día

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El Cabildo de La Gomera ha aprobado el nuevo programa bianual de cooperación en Obras y Servicios (Picos) para el periodo 2026-2027, al que destina una inversión de 2,5 millones de euros, con el objetivo de reforzar la colaboración con los ayuntamientos y mejorar las infraestructuras y servicios públicos en todos los municipios de la Isla. Este programa contempla un total de doce actuaciones distribuidas en los seis municipios, definidas a propuesta de cada una de las corporaciones locales, atendiendo a sus necesidades prioritarias en ámbitos como el abastecimiento de agua, el alumbrado público, la recogida de residuos, el saneamiento o la mejora de espacios públicos.

El presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, destacó que esta iniciativa «consolida el modelo de cooperación institucional que venimos desarrollando, permitiendo dar respuesta directa a las demandas de los municipios y avanzar en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos».

La financiación del programa asciende a 2,5 millones de euros con cargo al Cabildo, distribuidos entre los seis municipios en función de criterios como la población y las variables del Fondo Canario de Financiación Municipal .

En conjunto, las actuaciones previstas alcanzan una inversión global superior a los 3,3 millones de euros, al incorporar aportaciones municipales que complementan la financiación insular. En San Sebastián de La Gomera se financian proyectos de mejora urbana y servicios municipales, incluyendo la creación de un parque público en el casco, la adquisición de vehículos para la Policía Local y servicios de mantenimiento, así como equipamiento para saneamiento.

En Hermigua, la inversión se centra en la mejora de infraestructuras turístico-deportivas, concretamente en el solárium y piscina municipal. En Agulo, las actuaciones se dirigen a la mejora del abastecimiento de agua potable mediante la intervención en depósitos. Vallehermoso ejecutará proyectos de eficiencia energética y renovación del alumbrado público en varios barrios, mientras que Valle Gran Rey combina actuaciones de mejora del alumbrado y pavimentación con la adquisición de equipamiento para cementerios.

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Por su parte, en Alajeró se financian la adquisición de un camión para la recogida de residuos y la mejora del alumbrado público en el entorno rural.

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