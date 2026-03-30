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La borrasca Therese deja daños en infraestructuras en los seis municipios de La Gomera

Los daños se concentran en la red viaria insular por la caída de taludes

Un desprendimiento en La Gomera.

Un desprendimiento en La Gomera. / E. D.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

El Cabildo de La Gomera y los ayuntamientos avanzan en la evaluación de los daños ocasionados por la borrasca Therese, que ha afectado a infraestructuras y servicios públicos en los seis municipios de la isla, tras lluvias que superaron los 80 litros por metro cuadrado en dos horas.

El Cabildo de La Gomera ha informado este lunes en un comunicado de que los daños se concentran especialmente en la red viaria insular, donde la caída de taludes ha afectado a la seguridad y operatividad de numerosas carreteras.

Asimismo, se han registrado incidencias relevantes en infraestructuras hidráulicas, accesos, espacios públicos, centros educativos y otros servicios básicos en distintos puntos de la isla.

Por zonas

Las intervenciones que plantea Vallehermoso son la reconstrucción del acceso a Erque y Erquito o la limpieza y reposición de diferentes vías.

Le sigue Hermigua, donde los trabajos se centran, entre otros proyectos, en la estabilización de taludes en la CV-14 (El Rejo) y el saneamiento en distintas vías estratégicas.

En San Sebastián de La Gomera, las actuaciones más destacadas se localizan en el puente de la Avenida de Los Descubridores, la rehabilitación integral del paseo marítimo, o el acceso a Puntallana, entre otros.

Por su parte, Valle Gran Rey demanda intervenciones con especial incidencia en la zona del litoral (Avenida Marítima entre La Playa y La Puntilla) y en cañadas y redes de riego.

En Alajeró, los proyectos están vinculados a infraestructuras viarias, redes de riego y caminos, mientras que en Agulo las tareas se destinan principalmente a la mejora de accesos rodados y la consolidación de taludes.

Otras actuaciones

A ello se suman las diferentes actuaciones planteadas por el Consejo Insular de Aguas de La Gomera, que contemplan, entre otras, la limpieza integral de cauces, reconstrucción de muros de contención, reparación de aliviaderos, refuerzo de taludes en presas, reposición de tuberías, reparación de bombas y equipos, acequias, canales y depósitos de riego, además de numerosas actuaciones en los seis municipios.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, destacó la magnitud del impacto y apeló a la cooperación del Gobierno de Canarias y del Gobierno de España para afrontar la recuperación.

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Asimismo, insistió en la importancia de articular mecanismos de financiación que permitan cofinanciar las actuaciones necesarias y restituir cuanto antes las infraestructuras dañadas, garantizando la seguridad de la ciudadanía.

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