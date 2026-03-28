Los embalses de La Gomera, a rebosar tras el paso de Therese

El paso de la borrasca Therese ha dejado en la isla un balance positivo en materia de recursos hídricos, con un acumulado superior a los 3,8 millones de metros cúbicos de agua almacenada en embalses y balsas. Estos datos sitúan la capacidad total de almacenamiento de la isla en un 76%, consolidando una recuperación significativa de las reservas.

Por municipios, destacan los altos niveles registrados en San Sebastián de La Gomera (98%), Hermigua (97%) y Vallehermoso (96%), situándose muchos de sus depósitos en niveles óptimos e incluso en situación de alerta por desborde. Valle Gran Rey alcanza el 89%, mientras que Agulo se sitúa en el 44%. Por su parte, Alajeró continúa siendo el municipio con menor nivel de almacenamiento, con un 10%, en reserva crítica.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, valoró de forma muy positiva estos datos, subrayando que «las lluvias asociadas a Therese han supuesto un alivio importante para la isla, permitiendo recuperar de manera notable nuestras reservas hídricas tras meses de escasez».

Hay que tener en cuenta que las presas gomeras almacenaban a principio de enero más de un millón y medio de metros cúbicos, la de San Sebastián la que más con 731.000 metros cúbicos, un 68% de la capacidad total de las presas situadas en esta zona de la isla.

Curbelo destacó que «este incremento nos sitúa en una posición más favorable para afrontar los próximos meses, especialmente en lo que respecta al abastecimiento agrícola y urbano», y añadió que «es fundamental que hagamos un uso responsable y eficiente de estos recursos para que estas lluvias se traduzcan en una verdadera oportunidad para el sector agrario».

Recordó que «el llenado de las presas y la recuperación de los aportes a los acuíferos no puede interpretarse como el fin de la situación de sequía estructural que ha sufrido la isla en los últimos años». Por este motivo, insistió en «mantener la prudencia, porque esta mejora es coyuntural y no elimina la necesidad de seguir reforzando nuestra planificación hídrica».

Asimismo, señaló que «la experiencia reciente nos ha llevado a impulsar infraestructuras de generación de agua para hacer frente a episodios de escasez, una línea de trabajo que sigue siendo estratégica para garantizar la seguridad hídrica de La Gomera».

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Curbelo también puso en valor el esfuerzo inversor realizado durante el último año, en el que se han destinado recursos públicos a proyectos vinculados con las comunidades de regantes de la isla, además de recursos para actuaciones en las presas públicas de San Sebastián de La Gomera, la mejora de la red de riego de Hermigua, intervenciones en la red de Alajeró y trabajos de encauzamiento del barranco de Vallehermoso.