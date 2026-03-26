Valle Gran Rey sufre daños "cuantiosos" en su avenida marítima tras las lluvias torrenciales de la borarsca Therese

Las lluvias torrenciales asociadas a la borrasca Therese provocaron este miércoles importantes daños en Valle Gran Rey, en La Gomera, especialmente en la avenida marítima y en el rompeolas situado en la desembocadura del barranco del municipio.

El alcalde del municipio, Borja Barroso, ha confirmado que los daños son "cuantiosos" y ha anunciado la declaración de emergencia para poder actuar con rapidez en la recuperación de infraestructuras y garantizar la seguridad de los vecinos.

Entre las zonas más afectadas se encuentra la avenida marítima, cuyo firme ha resultado dañado hasta el punto de "descolgarse" en algunos tramos. La vía permanecerá cerrada hasta que los técnicos certifiquen que es segura, mientras se habilitan rutas alternativas entre la playa y La Calera. La reparación superará los tres millones de euros debido a la complejidad de la intervención.

El temporal también provocó cañadas desbordadas, desprendimientos en carreteras y cortes de agua, en un episodio de lluvia que descargó en apenas una hora el equivalente a un año en esta zona especialmente escarpada de la isla.

No existen daños personales a pesar de la magnitud del episodio

En paralelo, efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME) trabajan en puntos clave como la cañada del Entuyo y El Hornillo, centrados en tareas de limpieza, retirada de materiales y control de escorrentías junto a personal municipal y de medioambiente.

A pesar de la magnitud del episodio, no se han registrado daños personales ni vecinos aislados, aunque sí existen dificultades de acceso a algunas viviendas por el estado de los caminos.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha destacado la rápida respuesta del operativo de emergencias, con 80 efectivos desplazados desde Tenerife. Además, ha pedido apoyo al Gobierno de Canarias y al Estado para afrontar unos daños que las administraciones locales no pueden asumir en solitario.

Por su parte, el viceocnsejero de Emergencias del Gobierno de autonómico, Marcos Lorenzo, ha subrayado la importancia del sistema ES-Alert, que permitió avisar a la población en tiempo real y evitar desplazamientos en zonas de riesgo.

Mientras continúan las labores de evaluación y reparación, las autoridades insisten en la precaución ante un escenario aún inestable tras el paso de la borrasca Therese.