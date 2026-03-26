Reabren la GM-1 entre Arure y Valle Gran Rey tras el paso de la borrasca Therese

La carretera GM-1, una de las principales vías de conexión en La Gomera, ha sido reabierta este jueves en el tramo entre Arure y Valle Gran Rey tras permanecer cerrada de forma preventiva por el paso de la borrasca Therese.

El Cabildo de La Gomera ha confirmado la reapertura después de que las intensas lluvias obligaran a cortar la vía desde la tarde del miércoles por riesgo para la seguridad vial.

A pesar de la recuperación del tráfico, las autoridades advierten de que la circulación debe realizarse con extrema precaución. Existe riesgo de nuevos desprendimientos a lo largo de todo el trazado, una situación habitual tras episodios de lluvias intensas en esta zona de la isla.

Para garantizar la seguridad, se mantiene activo un operativo de vigilancia y limpieza, con equipos preparados para intervenir de inmediato en caso de incidencias en la carretera.

El paso de Therese sigue dejando efectos en La Gomera, donde varias infraestructuras y vías han resultado afectadas por las precipitaciones en las últimas horas.