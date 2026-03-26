La Gomera sale de la emergencia por inundaciones, rebaja el plan insular a alerta y mantiene cierres y medidas preventivas

La Gomera entra en una fase de normalización progresiva tras el paso de la borrasca Therese, después de que el Gobierno de Canarias haya desactivado este jueves la situación de emergencia por riesgo de inundaciones y el Cabildo haya rebajado el Plan de Emergencias Insular (PEIN) a nivel de alerta. Pese a esta mejoría, la isla mantiene medidas preventivas, cierres y un amplio dispositivo de vigilancia ante los daños causados por el temporal.

La desactivación de la emergencia por inundaciones, vigente desde el miércoles, se produce una vez finalizadas las condiciones que obligaron a activar el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo de Inundaciones de Canarias (Peinca) en nivel 2. Así lo recoge la orden firmada por el director general de Emergencias, Fernando Figuereo.

Durante los últimos días, La Gomera ha sufrido los efectos finales de la borrasca Therese, un temporal que ha permanecido más de una semana en Canarias dejando centenares de incidencias, con desprendimientos, inundaciones, cortes de carreteras y lluvias intensas en distintos puntos de la isla.

Aunque la situación meteorológica ha mejorado, las consecuencias del temporal siguen siendo visibles. Las administraciones continúan evaluando los daños, especialmente en municipios como Valle Gran Rey, uno de los más afectados por las precipitaciones.

Siguen activas las medidas preventivas

En paralelo, el Cabildo de La Gomera ha informado de que mantiene activas las medidas preventivas y la operatividad de todos los servicios de emergencia y protección civil, coordinados a través del CECOPIN, así como el operativo de conservación y mantenimiento de carreteras.

Entre las restricciones que continúan vigentes figura el cierre de la carretera de El Rejo (CV-14), además del cierre de la red insular de senderos, pistas forestales, zonas recreativas y también de los espacios pertenecientes al Parque Nacional de Garajonay.

La institución insular ha pedido a la población que extreme la precaución en los desplazamientos por las carreteras de la isla debido al riesgo de desprendimientos y a la posible presencia de materiales en la calzada. También recomienda evitar desplazamientos innecesarios, alejarse de zonas donde puedan producirse caídas de ramas y mantener la cautela en el litoral costero. Asimismo, insiste en la importancia de seguir solo la información difundida por los canales oficiales del Cabildo y del 112 Canarias.

En cuanto a la red viaria, el Cabildo ha reabierto la GM-1 entre Arure y Valle Gran Rey, después del cierre preventivo decretado por las fuertes precipitaciones registradas en esa zona. Aun así, la circulación debe realizarse con mucha precaución ante la posibilidad de nuevos desprendimientos a lo largo del trazado. Por este motivo, se mantiene en la zona un operativo de vigilancia y limpieza para actuar con rapidez en caso de incidencia.

Por el contrario, la carretera CV-11, que conecta la zona de Paredes con el casco de Alajeró, sigue cerrada hasta que se garanticen las condiciones de seguridad necesarias para el tránsito de vehículos.

El Día

Pese a la desactivación de la emergencia, se mantiene la suspensión de la actividad lectiva presencial este viernes 27 de marzo en toda la isla como medida de precaución. La Consejería de Educación ha indicado que se recurrirá al modo telemático en aquellas enseñanzas en las que sea posible, con el objetivo de evitar desplazamientos de la comunidad educativa mientras avanzan las tareas de recuperación.

Además, la actividad del Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) gestionada por el Servicio de Urgencias Canario (SUC) se reanudará este viernes, tras la suspensión acordada en la tarde del miércoles por las intensas precipitaciones que motivaron la declaración de la emergencia por inundaciones pluviales.

También se mantiene suspendido, hasta nuevo aviso, el itinerario de la Línea 6 de GuaguaGomera, que conecta Valle Gran Rey con el aeropuerto de la isla.

Con este cambio de escenario, La Gomera abandona la fase de emergencia y entra ahora en un proceso de recuperación marcado por la vigilancia, la reparación de daños y la aplicación de medidas preventivas para garantizar la seguridad de la población tras uno de los episodios meteorológicos más intensos de los últimos meses.