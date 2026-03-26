Se alarga hasta el viernes la suspensión de clases presenciales en La Gomera

Se extiende la suspensión de las clases presenciales este viernes en La Gomera por la borrasca Therese. La Consejería de Educación ha decidido mantener la cancelación de la actividad lectiva presencial para evitar desplazamientos entre la comunidad educativa.

Al igual que este jueves, se aplicará el modo telemático en aquellas enseñanzas que así lo permitan.

El Gobierno de Canarias recomienda a la comunidad educativa a seguir las actualizaciones a través de los canales oficiales y atender a las indicaciones de los servicios de emergencia.

En el resto del archipiélago se han retomado este jueves las clases presenciales.

Mientras, solo en La Gomera se mantiene activada la situación de emergencia por riesgo de inundaciones asociadas a la borrasca Therese.