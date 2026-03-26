Más de 100 vecinos sin agua en Valle Gran Rey por el paso de la borrasca Therese

La borrasca Therese ha dejado a más de un centenar de vecinos de la zona de Guadá, en Valle Gran Rey (La Gomera) sin suministro de agua desde este miércoles. Las intensas lluvias de la borrasca provocaron la rotura y saturación de varias tuberías.

Según ha informado el Ayuntamiento, los daños en la red de abastecimiento se produjeron durante el episodio de fuertes precipitaciones, que también generó desprendimientos y complicaciones en distintos puntos del municipio. Desde el consistorio aseguran que los operarios continúan trabajando para reparar las infraestructuras dañadas y restablecer el servicio lo antes posible.

La situación ha obligado además a mantener cerrada la avenida marítima durante toda la jornada de este jueves. En paralelo, aunque el acceso al barrio de La Playa no está completamente cortado, las autoridades han pedido a la población que evite transitar por la zona.

El motivo es la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), que se encuentra trabajando en la desembocadura de la cañada realizando labores de limpieza y retirada de materiales arrastrados por el agua.

Las autoridades locales insisten en la precaución ante los efectos aún visibles del temporal, mientras avanzan las tareas para recuperar la normalidad en uno de los municipios más afectados por el paso de Therese en La Gomera.