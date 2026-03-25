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La borrasca Therese deja desprendimientos en carreteras de La Gomera tras una noche de lluvias intensas

El Cabildo pide extremar la precaución al circular por la GM-1 y GM-2 ante el riesgo de nuevas caídas de piedras y ramas

Deesprendimientos en La Gomera

Deesprendimientos en La Gomera / E.D.

Elena Morales

Santa Cruz de Tenerife

Los últimos efectos de la borrasca Therese siguen dejando huella en La Gomera. Las lluvias persistentes registradas durante la pasada madrugada han provocado varios desprendimientos en distintos puntos de la red viaria insular, afectando especialmente a las carreteras GM-1 y GM-2.

Según ha informado el Cabildo, las incidencias se han concentrado durante la noche, cuando la intensidad de las precipitaciones ha favorecido la caída de piedras y restos vegetales sobre la calzada. Aunque el operativo de conservación y mantenimiento permanece activo para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad, el riesgo no ha desaparecido.

Las autoridades insisten en la necesidad de extremar la precaución al volante, ya que se prevé que continúen produciéndose nuevos desprendimientos en las próximas horas debido a la inestabilidad del terreno.

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Ante cualquier incidente, se recomienda a la población contactar con el 112 o con el teléfono insular habilitado (922 14 15 01), mientras los equipos de emergencia siguen trabajando en las zonas afectadas.

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