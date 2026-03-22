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Aislados diez vecinos de Vallehermoso tras desprenderse una carretera en La Gomera durante la borrasca Therese

Debido al riesgo de colapso, una decena de residentes de Erque y Erquito, incluyendo cinco niños, recibe apoyo de los equipos de rescate

Aislados diez vecinos de Erque y Erquito (La Gomera) tras desprenderse la carretera

Aislados diez vecinos de Erque y Erquito (La Gomera) tras desprenderse la carretera / C. L. G.

Efe

Santa Cruz de Tenerife

Diez vecinos de Erque y Erquito, en el municipio gomero de Vallehermoso, están aislados al desprenderse la carretera tras el paso de la borrasca Therese este domingo, ha informado el Ayuntamiento.

El consistorio ha prohibido el acceso a la vía debido al riesgo inminente que representa el colapso y la fragilidad del suelo circundante.

Los afectados son diez residentes de estos caseríos, entre ellos cinco niños, a los que los equipos de emergencia y rescate han ofrecido apoyo, si bien han preferido permanecer en sus casas.

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La vía, que en las imágenes se aprecia como si estuviese hundida, permanecerá cerrada hasta que solvente la situación.

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