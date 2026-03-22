Aislados diez vecinos de Vallehermoso tras desprenderse una carretera en La Gomera durante la borrasca Therese
Debido al riesgo de colapso, una decena de residentes de Erque y Erquito, incluyendo cinco niños, recibe apoyo de los equipos de rescate
Santa Cruz de Tenerife
Diez vecinos de Erque y Erquito, en el municipio gomero de Vallehermoso, están aislados al desprenderse la carretera tras el paso de la borrasca Therese este domingo, ha informado el Ayuntamiento.
El consistorio ha prohibido el acceso a la vía debido al riesgo inminente que representa el colapso y la fragilidad del suelo circundante.
Los afectados son diez residentes de estos caseríos, entre ellos cinco niños, a los que los equipos de emergencia y rescate han ofrecido apoyo, si bien han preferido permanecer en sus casas.
La vía, que en las imágenes se aprecia como si estuviese hundida, permanecerá cerrada hasta que solvente la situación.
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