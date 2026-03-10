El silbo gomero se ‘cuela’ entre los apuntes de Primaria y Secundaria

El Consejo de Gobierno de Canarias aprobó ayer, a propuesta de la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, el decreto por el que se regula en las Islas la enseñanza del lenguaje silbado de la isla de La Gomera para su impartición en la Educación Primaria y en la Educación Secundaria Obligatoria. Con esta aprobación, el Ejecutivo autonómico culmina el proceso de elaboración normativa iniciado y consolidado durante la presente legislatura para dotar de un marco jurídico estable a estas enseñanzas.

La aprobación de este decreto hace que la continuidad de la enseñanza del silbo gomero quede «garantizada» en los centros educativos de La Gomera, donde forma parte del currículo desde hace décadas, y abre la posibilidad de que otros centros educativos de Canarias puedan solicitar su impartición cuando lo consideren oportuno, siempre que se cumplan las condiciones establecidas.

El silbo gomero constituye una de las expresiones culturales más singulares del archipiélago. En 2009 fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Este reconocimiento implica para las administraciones públicas el compromiso de impulsar medidas que permitan preservar su conocimiento y asegurar su transmisión a las nuevas generaciones. En el ámbito autonómico, además, el silbo fue declarado Bien de Interés Cultural en 2024 en la categoría de Tradición y Expresión Oral.

La enseñanza del lenguaje silbado se incorporó por primera vez de forma reglamentaria al sistema educativo de La Gomera en 1999, en cumplimiento de una proposición aprobada previamente por el Parlamento de Canarias. Aquella regulación permitió introducir esta práctica comunicativa en los centros educativos de la isla dentro del área de Lengua Castellana y Literatura, reconociendo su valor etnográfico, social, cultural y lingüístico. Posteriormente, una nueva orden aprobada en 2018 actualizó el marco regulador y derogó la normativa anterior.

Noticias relacionadas

Con la implantación de la Lomloe, el área que dirige Poli Suárez impulsó al inicio de la presente legislatura la actualización de la adaptación curricular que permite impartir el silbo gomero dentro del área de Lengua Castellana y Literatura. n