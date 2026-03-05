Una palmera caída por el viento provocó el apagón eléctrico en La Gomera que dejó sin luz a 16.000 personas en enero

El apagón eléctrico registrado en La Gomera el pasado 18 de enero se originó tras la caída de una palmera sobre una red de distribución como consecuencia del fuerte viento que afectaba a la isla en ese momento. Así lo recoge el informe preliminar elaborado por Endesa y Red Eléctrica, según explicó este jueves el consejero de Transición Ecológica y Energía del Gobierno de Canarias, Mariano Hernández Zapata, durante una comisión parlamentaria.

De acuerdo con este primer análisis, el impacto de la palmera sobre la infraestructura generó una perturbación en el sistema eléctrico insular, lo que desencadenó una situación de inestabilidad de frecuencia que terminó provocando el denominado “cero energético”, es decir, la pérdida total del suministro eléctrico en la isla.

El corte generalizado de electricidad se prolongó durante algo más de 15 minutos, aunque la recuperación completa del servicio tardó aproximadamente tres horas.

Casi 16.000 clientes se quedaron sin suministro

El apagón afectó a cerca de 16.000 abonados en la isla. Según explicó el diputado Yoné Caraballo, del grupo parlamentario NC-bc, la incidencia tuvo un impacto especial en el sector de la restauración, ya que se produjo en la jornada del domingo, uno de los días con mayor actividad en bares y restaurantes.

Durante su intervención parlamentaria, el consejero indicó que el Ejecutivo autonómico ha solicitado información más detallada tanto al operador del sistema como a la empresa distribuidora y a la generadora eléctrica. El objetivo es aclarar con precisión las circunstancias que rodearon el incidente.

“Queremos determinar exactamente qué ocurrió y si existe algún tipo de responsabilidad”, explicó Zapata.

Posibles sanciones si se detectan responsabilidades

El consejero recordó que, en caso de detectarse negligencias o incumplimientos, el Gobierno de Canarias podría abrir un expediente sancionador contra las empresas implicadas.

No sería la primera vez que ocurre. Zapata recordó que un cero energético registrado en 2023 en la misma línea eléctrica terminó con una sanción a Unelco Endesa de 12,1 millones de euros, un procedimiento que ya se encuentra tramitado y notificado.

Cable submarino con Tenerife

De cara al futuro, el Gobierno de Canarias espera que la estabilidad del suministro mejore con la entrada en funcionamiento del cable submarino que conectará La Gomera con Tenerife. Está previsto que esta infraestructura entre en servicio el próximo 25 de marzo, una vez finalicen los trabajos en la subestación de El Palmar.

Esta interconexión permitirá reforzar el sistema eléctrico gomero, actualmente aislado, facilitando el intercambio de energía con Tenerife y aumentando la seguridad del suministro.

Sin embargo, desde la oposición se advierte de que esta conexión no resolverá todos los problemas estructurales del sistema eléctrico de la isla.

Un sistema eléctrico con limitaciones

Durante el debate parlamentario también se abordó la situación del denominado anillo eléctrico insular, una infraestructura que en La Gomera presenta dificultades debido al modelo actual de red.

Según explicó el consejero, el sistema funciona en muchos puntos “en forma de antena”, lo que significa que determinadas líneas no están interconectadas entre sí. Esta configuración complica la distribución de la energía en caso de incidencias.

Uno de los puntos especialmente sensibles es Valle Gran Rey, donde existen diversas propuestas para mejorar la red eléctrica. No obstante, cualquier actuación deberá tener en cuenta la presencia de yacimientos arqueológicos en la zona, lo que condiciona las posibles obras.

Caraballo valoró positivamente la puesta en marcha del cable submarino, pero advirtió de que no será una solución definitiva si no se completa el desarrollo del anillo eléctrico.

“De nada sirve estar interconectados si la red no es capaz de soportar la energía y distribuirla correctamente por toda la isla”, señaló.