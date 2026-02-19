Curbelo rechaza la subida de tasas de Aena y pide un tratamiento específico para Canarias

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, ha mostrado su rechazo a la propuesta de incremento de las tasas aeroportuarias planteada en el marco del III Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III) para el periodo 2027-2031, y ha reclamado un tratamiento específico para los aeropuertos canarios.

En un comunicado, Curbelo ha considerado que los aeropuertos canarios son infraestructuras estratégicas para la movilidad de las islas y su conectividad con el exterior y que, por tanto, cualquier modificación al alza de las tarifas debe analizarse con rigor y teniendo en cuenta la singularidad del Archipiélago.

"El transporte aéreo no es una alternativa, sino un servicio esencial que garantiza la cohesión territorial, el acceso a servicios básicos y el desarrollo económico y turístico", ha dicho el presidente gomero.

En este sentido, ha recordado que la Asociación de Líneas Aéreas (ALA) ha defendido una bajada tarifaria del 4,9% anual para los próximos cinco años, frente a la propuesta de AENA, que prevé un incremento de 3,8% al año, variable según el tamaño del aeropuerto, y que las aerolíneas consideran "injustificado", ha dicho.

"Canarias no puede verse penalizada por proyecciones que no se ajustan a la realidad del tráfico ni por incrementos de costes que no reflejan economías de escala", ha afirmado Casimiro Curbelo, que ha insistido en que los aeropuertos canarios cumplen una función estructural para garantizar la igualdad de oportunidades y la competitividad de las islas.

Por ello, el presidente del Cabildo reiteró la necesidad de que el Gobierno de España y los organismos reguladores contemplen un tratamiento diferenciado para los aeropuertos canarios y que se preserven unas condiciones tarifarias que no encarezcan los desplazamientos de residentes.

Para Curbelo, la defensa de una conectividad aérea "asequible y eficiente" es una prioridad estratégica para La Gomera y para el conjunto de Canarias, y ha apelado al diálogo entre las partes para alcanzar una solución equilibrada que garantice inversiones, sostenibilidad financiera y protección del interés general.