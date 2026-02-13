Casimiro Curbelo anuncia mejoras en la GM-2 que potenciarán la red viaria insular

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, se ha reunido en las últimas horas con vecinos de Las Galanas para informarles de la adecuación integral de un tramo de la GM-2 entre el Puente de El Calvario y Los Tajinastes y una segunda actuación que afecta a la zona de la Degollada de Peraza. Este encuentro se celebró en la Asociación de Vecinos El Roquillo y entre los asistentes estaba la directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, Rosana Melián, y la alcaldesa de San Sebastián de La Gomera, Angélica Padilla. Este proyecto mejorará los enlaces entre la capital colombina, el aeropuerto (Alejeró) y los municipios del sur de la Isla.

Dos actuaciones en la GM-2

Curbelo precisó que la mejora de la GM-2 desde el Puente de El Calvario hasta la Degollada de Peraza consta de dos actuaciones diferenciadas. Una que se abordará en toda la trama urbana hasta el inicio de los tres carriles dirección sur; y la otra desde esta zona hasta el cruce de la Degollada. En este sentido, explicó que el tramo con mayores cambios será el primero de ellos, puesto que se pretende adecuar el entorno para convertirlo en una avenida con carril bici y todos los servicios públicos, además de la creación de glorietas para mejorar la accesibilidad al Barranco de La Concepción o los accesos que conectan con la vía.

Asimismo, precisó que se trabaja en un segundo proyecto que facilitará la mejora de hasta Degollada de Peraza, un tramo en el que el Cabildo ha realizado recientemente mejoras en el pavimento de más de 7 kilómetros del trazado. «Hemos adecuado puntos específicos con dificultades en el asfalto y, ahora, toca centrarnos en disponer de proyecto para licitar la adecuación integral», aseveró.

El Gobierno regional invertirá cerca de 100 millones en proyectos de infraestructura vial

Por su parte, la directora general de Infraestructura Viaria del Gobierno de Canarias, Rosana Melián, destacó que «en La Gomera tenemos actualmente comprometidos cerca de 100 millones de euros a través del convenio de carreteras, destinados a cuatro obras que ya se encuentran en ejecución y a dos proyectos que están en fase de redacción», añadiendo que «uno de esos proyectos es la circunvalación entre San Sebastián y Los Tajinastes, todavía se encuentra en fase de redacción, incorporando así la participación ciudadana al desarrollo de una infraestructura estratégica para la movilidad de la Isla».