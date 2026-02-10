Una veintena de vecinos aislados se benefician del ‘Programa Silbo’

El Cabildo de La Gomera y el Colegio de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife amplían su colaboración en torno al Programa Silbo, iniciativa de financiación insular que posibilita que los pacientes aislados, de movilidad reducida o sin apoyo en su entorno más próximo tengan acceso a sus planes de tratamiento de una manera rápida y segura.

Una veintena de personas ya se han beneficiado de una herramienta que se activó en 2022 después de la experiencia positiva que se vivió durante la pandemia del covid-19, cuando el Cabildo y varios municipios activaron el plan Vamos a ti. Entonces, se constituyó un equipo humano para prestar auxilio a las personas que residían solas. Esta opción para llevar la compra o medicamentos a los vecinos que residían en soledad [o no podían moverse] o cuya actividad estuviera condicionada por un grado de dependencia. Las previsiones que hacen los impulsores de este acuerdo es que la cifra de vecinos que pueden llegar a reclamar este servicio se va a duplicar con la ampliación de la colaboración. «Queremos mejorar la calidad de vida de las personas de la Islas, a través de un acceso seguro a la medicación, sobre todo, las que tienen problemas para acudir a la farmacia», abrevia Curbelo en relación a los colaboradores [los servicios sociales de los ayuntamientos, profesionales sanitarios de Atención Primaria y farmacéuticos] que hacen posible que este servicio exista.

Noticias relacionadas

Manuel Ángel Galván, presidente en funciones del colegio Oficial de Farmacéuticos de Santa Cruz de Tenerife, señala que «con Silbo llegamos donde más se nos necesita. Gracias al apoyo económico del Cabildo de La Gomera, pacientes vulnerables, polimedicados y sin apoyo en su entorno reciben en su domicilio su plan de tratamiento mediante el Sistema Personalizado de Dosificación, además de un seguimiento continúo [quincenal] por parte de los profesionales sanitarios», subraya sobre un proyecto que se ramifica en distintos enclaves poblacionales de la Isla como Alajeró, San Sebastián de La Gomera, Vallehermoso y Hermigua: los pacientes que se han atendido desde que se puso en marcha el Programa Silbo tienen más de 70 años, aunque también hay de 55 a 60 que se encuentran en una zona aislada y con limitaciones funcionales.