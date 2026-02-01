La Gomera se promociona en la feria turística Yoga Games de Estocolmo

La Gomera refuerza su estrategia como referente de turismo de bienestar con su participación como destino expositor en la Yoga Games Estocolmo 2026, que se celebran hasta hoy.

La consejera insular de Turismo, Comercio y Consumo, María Isabel Méndez, apuntó que en el marco de esta feria «La Gomera difundirá los valores de sostenibilidad, naturaleza y autenticidad que la definen».

De esta forma, Méndez añadió que «la presencia en este evento no solo permite establecer contacto directo con el público final y con profesionales del sector de retiros y turismo especializado, sino también dar a conocer nuestros nuevos seis productos turísticos, que diversifican la actividad hacia las zonas rurales, el litoral y el sector primario, y con los que buscamos un turismo más conectado con el territorio y alejado de las masificaciones» de otras áreas receptoras de visitantes.

La Yoga Games reúne a una comunidad consolidada de profesionales y entusiastas del yoga, a través de un programa que incluye talleres intensivos, clases magistrales, meditación y sound healing (terapia que usa sonidos y vibraciones para promover la relajación profunda, el equilibrio y el bienestar físico y mental).

La Gomera tien espacio propio en la feria comercial del evento, que alberga a más de 60 expositores. Así, se consolida como un escaparate estratégico para el mercado nórdico, y uno de los más relevantes de la región nórdica para captar al turista sueco, interesado en la sostenibilidad y el contacto con la naturaleza.

El mercado sueco representa una oportunidad estratégica para La Gomera debido a un perfil de viajero que guarda una estrecha afinidad cultural con la isla, ya que la población de Suecia valora profundamente el bienestar y la ecología. Esta conexión se refuerza gracias a que la Isla se posiciona como el escenario perfecto para este público al ofrecer centros de retiro especializados, fincas con huertos ecológicos y espacios naturales vírgenes.

La conectividad facilita este vínculo, puesto que Estocolmo mantiene una excelente relación con el destino mediante vuelos directos, tanto regulares como chárter, con Tenerife Sur durante toda la temporada de invierno.