Cuatro nuevas casas protegidas para reducir la crisis habitacional en La Gomera

La empresa pública Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias SAU (Visocan) compra un inmueble de cuatro viviendas en el municipio de San Sebastián de La Gomera, lo que supone una inversión total de 556.000 euros financiados por la Comunidad Autónoma de Canarias.

Estas cuatro viviendas se suman a las 145 que esta empresa dependiente del Gobierno de Canarias tiene previsto poner a disposición de los ciudadanos de la Isla, donde invertirá un total de 22,8 millones de euros, aportados por el Cabildo de La Gomera y la Comunidad Autónoma.

De hecho, en la actualidad tiene activos otros tres proyectos licitados por el procedimiento de llave en mano, que, junto con el que se ha materializado ahora, suponen una inversión total de 5,7 millones de euros para habilitar 41 viviendas privadas protegidas distribuidas entre los municipios de San Sebastián de La Gomera (34) y Vallehermoso (7).

De forma paralela, Visocan trabaja en el desarrollo de un proyecto urbanístico en la zona de Tecina, que cuenta con un presupuesto de 5,8 millones de euros y que permitirá habilitar 36 viviendas. Visocan también ha adquirido tres parcelas de suelo en San Sebastián, cuya compra y edificación supera los 11,3 millones de euros y donde se estima construir un total de 72 unidades habitacionales.

La mayoría de estas actuaciones se enmarcan en el convenio de colaboración que firmaron Visocan y el Cabildo de La Gomera en enero de 2022 para el desarrollo, ejecución y gestión del programa ‘Parque de Viviendas protegidas en régimen de arrendamiento en la Isla’. Es un acuerdo pionero en Canarias cuyo objetivo es facilitar el acceso a una vivienda digna y adecuada a aquellos sectores de población que tengan especial dificultad o estén imposibilitados para acceder al mercado inmobiliario o grupos de población de características específicas.

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, señaló ayer que la política de vivienda pública es uno de los «ejes prioritarios» de la acción institucional, en el marco del acuerdo de colaboración suscrito con Visocan, que permitirá incrementar «de forma significativa» el parque de viviendas protegidas en la Isla.

Curbelo subrayó que la vivienda «se ha convertido en uno de los principales desafíos no solo de Canarias, sino del conjunto del país», por lo que insistió en la necesidad de «intensificar los recursos públicos y avanzar con determinación en la planificación» para dar respuesta a una demanda social creciente.