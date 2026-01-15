Quejas a Ferraz por la defensa de certámenes de belleza del líder del PSOE en La Gomera

El grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera ha elevado una solicitud de amparo a la Comisión Ejecutiva Federal (Ferraz) y al PSOE de Canarias por la defensa, por parte del líder insular de la formación, de los certámenes de elección de romeras.

En un comunicado, los socialistas de la capital gomera lamentan la "deriva ideológica" de la dirección insular del partido y tachan de "profundamente desafortunadas y lamentables" las declaraciones del secretario general insular, Manuel Ramón Plasencia, en defensa de estos certámenes.

Consideran "inadmisible" que Plasencia defina ese tipo de eventos como un "acto cultural o tradicional", cuando "de lo que se trata realmente es de elegir a la mujer que resulte considerada como la más guapa, al margen de que vista ropa típica".

Según el grupo municipal Socialista en el Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera, "esta pretensión de colar esta gala de belleza femenina como un evento cultural o tradicional por el mero hecho de llevar vestimenta típica constituye una burla a la inteligencia de la ciudadanía".

Considera "especialmente penoso" que solo dos días después de que el grupo municipal socialista de San Sebastián de La Gomera solicitase al Ayuntamiento capitalino la eliminación de certámenes de belleza femenina por cosificar a las mujeres, el PSOE insular, de la mano de su secretario general, emitiese un comunicado expresando su defensa de ese tipo de actos.

Lo cual es "una clara y rancia manifestación de machismo que atenta contra lo que nuestro partido ha venido liderando a lo largo de su historia: la lucha feminista y por la igualdad".

Tanto la portavoz del grupo municipal, Ventura del Carmen Rodríguez, como sus compañeros del PSOE en el pleno son tajantes al vincular esta situación con "el contexto crítico que vive la formación".

"Dadas las circunstancias que se han dado últimamente por casos de acoso y machismo en el seno del PSOE, estas manifestaciones son especialmente graves. No podemos permitir ni un solo retroceso ni una sola ambigüedad en nuestra lucha por la igualdad", subrayan los socialista del grupo municipal, que consideran la postura de la dirección insular "una desconexión total con los avances del partido en los últimos años".