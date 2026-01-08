Las presas de La Gomera almacenan más de un millón y medio de metros cúbicos

Las presas de la isla de La Gomera almacenan más de un millón y medio de metros cúbicos tras las últimas lluvias. Así lo ha detallado este jueves el presidente del Cabildo, Casimiro Curbelo, quien señala en una nota que la cuenca de San Sebastián de La Gomera es la que más agua almacena, con más de 731.000 metros cúbicos, lo que supone un 68% de la capacidad total de las presas situadas en esta zona de la isla.

Le sigue la cuenca de Vallehermoso, con 455.000 metros cúbicos, alcanzando el 41% de llenado. Durante su visita a la presa de Izcagüe, el presidente ha explicado que esta infraestructura, con una capacidad de 120.000 metros cúbicos, se encuentra actualmente llena, al igual que la presa de Palacios, con 130.000 metros cúbicos de capacidad.

Asimismo, la presa de Chejelipes se sitúa en torno al 60% de su capacidad, lo que supone un caudal conjunto cercano a los 600.000 metros cúbicos.

El presidente insular ha recordado que La Gomera cuenta con una de las mayores densidades de presas por kilómetro cuadrado del archipiélago, con más de 24 infraestructuras hidráulicas de gran dimensión.

Además del incremento del agua embalsada, Curbelo ha valorado la recarga de los acuíferos, especialmente en el sur de la isla, donde el nivel freático descendía de forma acusada.

"Hoy, afortunadamente, ya no es necesario detener los motores para recuperar niveles y poder elevar el agua destinada al consumo", ha explicado.

Además, el presidente del Cabildo ha señalado que tanto la disponibilidad de agua en las presas como la recuperación de los acuíferos son "motivo de satisfacción", si bien ha expresado su deseo de que se sigan produciendo nuevas lluvias que consoliden esta recuperación hídrica.