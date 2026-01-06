Cierran la carretera de El Rejo hasta garantizar su seguridad

El Cabildo de La Gomera informó ayer del cierre de la carretera de El Rejo (CV-14) con el objetivo de llevar a cabo trabajos de limpieza y retirada de material desprendido a consecuencia del paso de la borrasca Francis durante los últimos días. Estas actuaciones son ejecutadas por la Consejería de Carreteras del Cabildo insular, a través del servicio de mantenimiento y conservación de carreteras, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios de esta vía.

Conexión

La carretera de El Rejo conecta la GM-1 con la GM-2, constituyéndose como uno de los principales nudos de comunicación de la isla, además de discurrir por el entorno del Parque Nacional de Garajonay, lo que incrementa su relevancia tanto para la movilidad insular como para el acceso a espacios de alto valor natural.

La vía permanecerá cerrada al tráfico mientras se desarrollan los trabajos necesarios para restablecer las condiciones óptimas de seguridad, explicó el Cabildo. Una vez finalicen estas labores, se procederá a la reapertura de la carretera con normalidad.

El Cabildo agradeció «la comprensión de la ciudadanía» ante esta medida preventiva y recordó la importancia de respetar la señalización y las indicaciones del personal técnico durante el desarrollo de los trabajos.