La Gomera quiere convertirse en referente del turismo sostenible

El Cabildo de La Gomera no quiere detenerse en convertir solo a la isla en un centro de innovación y desarrollo de tecnología aeronáutica y aeroespacial –el pasado 17 de noviembre lazó con éxito un globo estratosférico operado por B2Space con el apoyo de Proexca– y consolidarse como un polo tecnológico en el Atlántico. La Corporación insular que pilota Casimiro Curbelo también quiere convertir a la Isla Colombina en referente del modelo turístico sostenible y alineado con la lucha contra el cambio climático.

Para ello cuenta con el apoyo directo de la Consejería de Turismo, que ha concedido una subvención directa de 39,9 millones para elaborar el Plan de Acción Climática, que financiará los trabajos necesarios para dotar a La Gomera de un instrumento estratégico orientado a avanzar hacia un modelo turístico más sostenible, resiliente y alineado con los objetivos de mitigación y adaptación al cambio climático.

El plan tendrá como objetivo diagnosticar el impacto climático del sector turístico insular, mediante la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte, el alojamiento y las actividades turísticas, así como identificar la vulnerabilidad de los ecosistemas que constituyen los principales atractivos del destino. A partir de este análisis, el documento establecerá líneas estratégicas y medidas concretas para la descarbonización del sector, la regeneración ambiental y el refuerzo de la resilencia territorial.

Asimismo, incorporará procesos de participación ciudadana y empresarial, con el fin de implicar al sector público, al tejido económico y a la sociedad civil en la definición de las actuaciones, además de propuestas de gobernanza y financiación que faciliten su implantación y seguimiento.

La redacción del Plan de Acción Climática contará con un equipo técnico multidisciplinar especializado en acción climática, sostenibilidad turística, análisis ambiental y participación social.

El documento resultante servirá como hoja de ruta para la transformación del modelo turístico de La Gomera, en coherencia con la normativa autonómica en materia de cambio climático y con los compromisos internacionales asumidos por Canarias. n

El presidente del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo, junto a la consejera insular de Políticas Sociales, Rosa Elena García, visitó a las personas usuarias del Centro Sociosanitario de San Sebastián de La Gomera, así como de las residencias de mayores de Alajeró, Hermigua y Vallehermoso. Los eventos, con el que el Cabildo quiso trasladar el espíritu navideño a estas personas, estuvieron marcados por un ambiente de convivencia, acompañados de música navideña interpretada por grupos locales, que contribuyeron a generar momentos de alegría y participación entre las personas usuarias, el personal de los centros y sus familiares.