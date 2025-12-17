San Sebastián de La Gomera destina el 40% de su nuevo presupuesto a los servicios públicos

El Ayuntamiento de San Sebastián de La Gomera destinará cuatro de cada diez euros de su presupuesto para el próximo año a los servicios públicos básicos. En concreto, 6,8 millones de euros de los 16,8 de las cuentas de 2026 (el 40,7%) se invertirán en las partidas esenciales para el funcionamiento del municipio capitalino, principalmente seguridad ciudadana, abastecimiento de aguas y recogida de residuos. A estas partidas, que crecen un 4% con respecto a este 2025, se suman los dos grandes proyectos de mejora de parques y jardines en el centro y zonas periféricas que ya se habían adjudicado por un millón de euros y están pendientes de desarrollo.

El Consistorio de la capital gomera presentó ayer un presupuesto para 2026 que se incrementa en un 7,4%, aportando 1,17 millones de euros adicionales. Además de los servicios públicos, otro de los pilares de las previsiones económicas de San Sebastián de La Gomera es el de los asuntos sociales.

La alcaldesa, Angélica Padilla (ASG), explicó que una de las «principales prioridades» es la promoción y la protección del bienestar social, con 2 millones de euros para los colectivos más vulnerables.

El pleno extraordinario ha aprobado las cuentas con los siete votos a favor del grupo de gobierno, seis concejales de la Agrupación Socialista Gomera y uno de Coalición Canaria y tres votos en contra de la oposición: dos del Partido Socialista y uno de Iniciativa por La Gomera.

Igualdad de oportunidades

El objetivo, según aseguró Angélica Padilla, es «garantizar la igualdad de oportunidades, con una fuerte inversión en asistencia social y en creación de empleo, con partidas específicas para pensionistas y la creación de un fondo de emergencia social, apoyando a diferentes entidades de carácter social».

La alcaldesa subrayó que el aumento presupuestario en más de un millón de euros responde a un modelo de gestión «basado en la prudencia financiera, el cumplimiento riguroso de las obligaciones y la optimización de los recursos disponibles». «Logramos garantizar el equilibrio presupuestario del Ayuntamiento y la capacidad de pago de las obligaciones municipales, maximizando el impacto de cada euro invertido y asegurando la participación ciudadana en la gestión municipal», detalló.

Las inversiones se centran en el impulso de proyectos de infraestructuras, modernización tecnológica y sostenibilidad ambiental que «favorezcan el desarrollo equilibrado del municipio y su adaptación a los retos del siglo XXI», según explicó Angélica Padilla. Además de incrementar el apoyo económico a los colectivos estudiantiles, deportivos, culturales y sociales.