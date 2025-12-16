El Ejército se despliega en La Gomera para «disuadir posibles amenazas»

El Regimiento de Artillería de Campaña Número 93 (RACA 93), perteneciente a la Brigada Canarias XVI, patrullan desde el pasado lunes la isla de La Gomera. Estas labores del Ejército tienen como finalidad, según un comunicado del Mando de Canarias, «reforzar la vigilancia, disuadir posibles amenazas y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en la isla colombina.

Asimismo, durante su estancia en la misma se realizará una exposición de material en un centro educativo de la Isla. Este despliegue forma parte de las operaciones permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas a la seguridad nacional en tiempos de paz. Estas misiones «subrayan el compromiso» del Ejército «con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad».

El despliegue , según el Mando de Canarias, también «facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de La Gomera». Además, fomenta la «integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre Fuerzas Armadas y ciudadanía».