La Gomera
El Ejército se despliega en La Gomera para «disuadir posibles amenazas»
El Regimiento de Artillería Número 93 realiza labores de vigilancia y fortalecimiento del vínculo de las Fuerzas Armadas con los gomeros
El Regimiento de Artillería de Campaña Número 93 (RACA 93), perteneciente a la Brigada Canarias XVI, patrullan desde el pasado lunes la isla de La Gomera. Estas labores del Ejército tienen como finalidad, según un comunicado del Mando de Canarias, «reforzar la vigilancia, disuadir posibles amenazas y garantizar la seguridad de los espacios terrestres bajo soberanía nacional en la isla colombina.
Asimismo, durante su estancia en la misma se realizará una exposición de material en un centro educativo de la Isla. Este despliegue forma parte de las operaciones permanentes, una de las principales contribuciones de las Fuerzas Armadas a la seguridad nacional en tiempos de paz. Estas misiones «subrayan el compromiso» del Ejército «con la defensa integral del territorio y su capacidad para anticiparse a cualquier eventualidad que pudiera comprometer la estabilidad».
El despliegue , según el Mando de Canarias, también «facilita un mayor conocimiento del terreno y de la realidad social de La Gomera». Además, fomenta la «integración de los militares en la comunidad local y fortalece el vínculo entre Fuerzas Armadas y ciudadanía».
- La alcaldesa canaria que no conoce la derrota en el 'Diccionario' del 'Grand Prix del verano
- San Sebastián de La Gomera sigue adelante en el Grand Prix: se jugará el pase a la final contra este pueblo
- Triunfo gomero en 'prime time': San Sebastián de La Gomera gana el Grand Prix
- San Sebastián de La Gomera se cuela en la final del ‘Grand Prix del Verano’
- Tres días de luto en Valle Gran Rey por la muerte de dos vecinos atropellados por un coche
- El equipo de San Sebastián de La Gomera acude a 'Grand Prix' con la moral por las nubes
- Operación almogrote en el ‘Grand Prix’ de TVE
- Los bollos gomeros de Mimila 'desembarcan' en el Mercado de Las Palmas